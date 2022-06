HelloFresh & Shop Apotheke – Dead Cats oder Fallen Angels?

Ask 0,78

Zu den Leidenden gehören nicht nur kleine Buden, sondern Weltkonzerne. So musste Amazon Rückgänge im Online-Shopping hinnehmen und auch Walmart hat schwer zu kämpfen. Die Anleger reagieren verschnupft auf die entsprechenden Meldungen. Dabei gehört zur Wahrheit allerdings auch, dass die Anleger zu verwöhnt sind. Die deutlich zweistelligen Wachstumsraten aus den Corona-Jahren 2020 und 2021 haben bei vielen die Erwartung geweckt, dass es endlos so weitergehen würde. Das war natürlich utopisch und diese hohen Erwartungen mussten geradezu enttäuscht werden.

Das hat dann nicht nur die Aktien der betroffenen Unternehmen erwischt, sondern die Missstimmung der Anleger ergriff gleich den ganzen Sektor und riss die Aktien der Wettbewerber gleich mit in die Tiefe. Angesichts der ohnehin labilen Börsenlage führte dies zu einem weiteren Sell-off bei vielen Wachstums-Werten. Dabei wurde dann aber alles über einem Kamm geschoren und auch Unternehmen, die weiterhin top Zahlen vorlegten, wurden mit abgestraft.

Costco ist eines davon, wo der Kurs vom Hoch zwischenzeitlich 30% abgegeben hatte, während das Unternehmen weiterhin zweistellig wachsende Umsatz- und Gewinnzuwächse aufweist. Und noch immer liegt der Kurs 20% bzw. mehr als 100 US-Dollar unter seinem Höchststand aus dem April.

Mit Zalando kam nun ein weiterer Corona-Gewinner mit einer Schockmeldung um die Ecke und strich die Jahresziele teilweise sehr deutlich zusammen. Die Nachricht kommt eigentlich nicht überraschend, sie sendete aber dennoch eine weitere Schockwelle durch den Onlinehandels-Sektor und ließ viele Kurse weiter einbrechen. Nicht nur bei den Mode-Händlern, sondern auch in anderen Branchen. Alles, wo E-Commerce draufsteht, wird in Sippenhaft genommen. Das ist schmerzlich für die Anleger, die in hervorragend laufenden Unternehmen investiert sind, die aber ebenfalls kräftige Kursrückgänge zu verzeichnen haben.