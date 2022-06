Competent Investment Central empfiehlt Sachwert-Investments

Dresden (ots) - Um den Kaufkraftverlust des Geldes auszugleichen und dieGeldentwertung abzuwenden, empfiehlt es sich, in Sachwerte zu investieren, weildiese oft einen finanziellen Ausgleich und ein monetäres Gegengewicht involatilen Krisenzeiten bieten. Geldanlagen in Sachwerte können hier Abhilfeleisten und vor der Inflation sowie den Folgen von Niedrigzinsen oderWährungskrisen schützen. Experten empfehlen, dass Sachwerte stets einen Teil desPortfolios ausmachen sollten, um allgemeine Risiken zu mindern und solideGegenpositionen zu risikobehafteten Anlagen wie Aktien, Fonds oderDevisenspekulationen aufzubauen.Durch eine durchdachte Risikostreuung lässt sich jedes Portfolio gegen Inflationund Krisenzeiten absichern. So jedenfalls lautet eine Empfehlung von SvenThieme, der sein Unternehmen Competent Investment Central auf Altersvorsorgedurch Sachwerte spezialisiert hat. Er und seine Mitarbeiter:innen leistenAufklärung bevorzugt zum Thema "Aufbau einer Zusatzrente bzw. Zusatzversorgung"und geben Tipps zur Vermeidung von Altersarmut und finanziellen Engpässen.Sachwert-Investments stehen dabei im Vordergrund, weil diese in aller Regelinflationsgeschützt sind, einen Werterhalt garantieren und meistens über dieJahre im Wert steigen. Das ist beispielsweise wichtig, wenn man in jungen Jahreneine Immobilie erwirbt, die dann im Alter die finanzielle Belastung verringert,weil sie zur Eigennutzung oder zur Vermietung bestens geeignet ist. DochSachwerte sind viel mehr als nur Immobilien. Dazu zählen u.a. noch Gold undEdelmetalle, Wertpapiere, Kunst oder auch Sammlerstücke.

Sachwerte sind echter InflationsschutzErstaunlich ist, dass aktuell in Deutschland nach Angaben des StatistischenBundesamtes im letzten Jahr mehr als 2,9 Billionen Euro unter anderem auf Giro-oder TagesgeldKonten geparkt oder im Zinsmarkt investiert waren, obwohl es dafürkeine Zinsen gab. Im schlechtesten Fall müssen und mussten bei höheren Beträgensogar Strafzinsen entrichtet werden. Bei einer Inflation von derzeit gut7Prozent, kann sich jeder ausrechnen, dass die Kaufkraft weniger wird, selbstwenn das Geld nicht angerührt wird. Eine Investition in Sachwerte würdezumindest dafür sorgen, dass das Geld nicht weniger wird, sondern berechtigteChancen hat, im Wert zu steigen. Denn Anlegerinnen und Anleger setzen immer aufeinen langfristigen Wertzuwachs und nehmen dafür Preisschwankungen in Kauf. ImGegensatz zu Zinsanlagen begründen Sachwerte dafür echtes Eigentum. DiesenGrundsatz beherzigt auch Sven Thieme, der die aktuelle Entwicklung zu immer mehrMenschen in Altersarmut mit großer Sorge betrachtet. Auf staatlicheUnterstützung kann man sich neben den eigenen Rentenbezügen nicht verlassen,deshalb ist es seiner Meinung nach umso wichtiger, möglichst früh mit derRücklagen- und Vermögensbildung zu beginnen und darüber hinaus umfangreichaufzuklären über die Konsequenzen einer fehlenden Zusatzversorgung.Die inflationäre Entwicklung bei uns nimmt mittlerweile bedenkliche Züge an.Zwar ist die Steuerung der Geldmenge in Europa Aufgabe der EuropäischenZentralbank (EZB), deren Hauptaugenmerk dabei die Preisstabilität sein sollte.Das gewährleistet normalerweise auch eine stabile Inflationsrate. Diese soll"niedrig, stabil und berechenbar" bei mittelfristig 2 % liegen. Da die Inflationderzeit mit knapp 7 Prozent aber deutlich über diesem Wert liegt, macht sichberechtigterweise die Sorge einer fortschreitenden Geldentwertung breit. DieMenschen wissen oft nicht, wie sie ihr angespartes Geld sinnvoll anlegen sollen,um Rücklagen zu haben, die sich bestenfalls noch vermehren. KonservativeAnlageprodukte sind "out", weil sie keine Zinsen bringen. Sachwerte mittlerweilezu teuer, so dass die Empfehlungen von Sven Thieme noch größere Bedeutungbekommt, so früh wie möglich an später zu denken, und Investments daraufauszulegen. Der Competent Investment Gründer stellt dazu fest: "Es isterschreckend, dass fast ein Viertel der über 80-Jährigen in Deutschland unterAltersarmut leiden, und keinen Weg dort hinausfinden. Wir bieten jedem Hilfe undUnterstützung an, der sich an uns wendet: mailto:info@competent-investment.comPressekontakt:Competent Investment Central GmbHCharlotte-Bühler-Straße 701099 Dresden0351 8119190mailto:info@competent-investment.comhttps://www.competent-investment.com/impressum/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/135465/5258171OTS: Competent Investment Management GmbH