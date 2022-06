Matrixport's Cactus Custody startet institutionellen Verwahrungsdienst für nicht-fungible Token (NFTs)

SINGAPUR, 27. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Matrixport, eines der weltweit größten Ökosysteme für Finanzdienstleistungen für digitales Kapital, gab heute die Einführung von Warm- und Kaltverwahrungsdiensten für nicht-fungible Tokens (NFTs) über seinen institutionellen Drittverwahrungsdienst Cactus Custody bekannt. Dieses neueste Angebot zur Verwaltung von NFT-Kapital bietet Institutionen die Möglichkeit, ihre NFT- und Krypto-Vermögenswerte an einem Ort sicher aufzubewahren und zu verwalten.

NFTs erfreuen sich zunehmender Beliebtheit und nehmen eine Vielzahl von Formaten an, darunter Kunst, Trading Cards, Comics und Spiele. Die NFT-Marktplätze haben sich von einer Handvoll auf Hunderte von Marktplätzen auf verschiedenen Blockchains ausgeweitet, wobei der globale Wert der verkauften NFTs um das 500-fache gestiegen ist und 2021 20 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Auch die Anzahl der Wallets, die mit NFTs handeln, ist von einer halben Million auf etwa 28 Millionen im letzten Jahr gestiegen.

Cynthia Wu, COO, Matrixport sagte: „Matrixport entwickelt sein Angebot im Einklang mit den Marktbedürfnissen ständig weiter. Da die Anwendungsmöglichkeiten für NFTs immer größer und ausgereifter werden, suchen Investoren nach dem besten Schutz für diese wertvollen digitalen Kapitalien vor böswilligen Akteuren. Cactus Custody stellt die Infrastruktur und die Werkzeuge bereit, um unseren Kunden Sicherheit zu bieten."

Eingebettet in verbesserte Risikomanagement-Funktionen ermöglicht das Cactus Custody Angebot zur Verwaltung von NFT-Kapital den Instituten, die Zugangskontrollen für Nutzer und das Whitelisting von Smart Contracts für dezentrale Anwendungen (dApp) anzupassen. Nur zugelassene NFT-Marktplätze, DeFi, GameFi, SocialFi und Web3-Protokolle werden mit den Wallets auf der Plattform interagieren dürfen. Dadurch wird die Anfälligkeit der Wallets für potenziellen Betrug, Hacks oder Phishing-Attacken effektiv reduziert.

Die NFT Warm- und Kaltspeicherlösungen bieten Nutzern eine optimale Kombination aus Sicherheit, Skalierbarkeit und Zugänglichkeit. Die Warmspeicherlösung ermöglicht die Einrichtung mehrerer Geschäftsbereiche zur Trennung des Kapitals, eine nahtlose Interaktion mit verschiedenen NFT-Marktplätzen über den Cactus Custody Defi Connector und die Verfügbarkeit proprietärer Tresorräume in Bankqualität zum Schutz privater Schlüssel. Als zusätzliche Sicherheitsstufe verwendet die Kaltspeicherlösung einen Multi-Sig-Mechanismus, bei dem die privaten Schlüssel offline in mehreren banküblichen Tresoren in 4 Ländern auf 3 Kontinenten gespeichert werden.