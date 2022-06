Asiatische Küche für jeden Tag mit K-Classic Asia (FOTO)

Neckarsulm (ots) - Mit K-Classic Asia führt Kaufland ab sofortauthentisch-asiatische Produkte. Damit baut der Lebensmittelhändler seinEigenmarkensortiment konsequent weiter aus. "Asiatische Gerichte sind ausunserer Ernährung kaum noch wegzudenken. Wir möchten jedem den Kaufinternationaler Spezialitäten ermöglichen, die neuen Produkte von K-Classic Asiaergänzen daher unser Sortiment ideal", sagt Stefan Bachmann, GeschäftsleitungEinkauf.Den Anfang machen acht Artikel, darunter Frühlingsrollen, Krabbenchips undeingelegtes Gemüse. Sie erfüllen bei Geschmack und Qualität sämtliche Ansprüche,die Kaufland an seine Eigenmarken-Produkte stellt. Für die Produktion setztKaufland auf sorgfältig ausgewählte Lieferanten. Bis Ende des Jahres wird dasSortiment von K-Classic Asia kontinuierlich erweitert.Kaufland ist der Vollsortimenter mit guten, gesunden und nachhaltigen Produktenfür alle Bedürfnisse. Der Einzelhändler bietet ein umfangreiches Sortiment anLebensmitteln und alles für den täglichen Bedarf. Dazu gehören attraktiveEigenmarken, zum Beispiel K-Bio für Artikel aus ökologischer Landwirtschaft,bevola mit einer breiten Auswahl an Drogerieprodukten, K-take it veggie für dievegane und vegetarische Ernährung sowie Kuniboo für Baby- undKleinkindertextilien.Pressekontakt:Kaufland UnternehmenskommunikationAndrea KüblerRötelstraße 3574172 NeckarsulmTelefon +49 7132 94-348113mailto:presse@kaufland.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111476/5258185OTS: Kaufland