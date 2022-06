Kovol ist der neue Mitspieler auf dem Markt für 140-W-GaN-Netzteile

SHENZHEN, China, 27. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Im vergangenen Jahr stellte das riesige Mobilfunkunternehmen den neu konzipierten 16-Zoll-Laptop mit einer Vielzahl von Anschlüssen für erweiterte Konnektivität und eine außergewöhnliche Akkulaufzeit vor, die ein 140-W-Netzteil erfordert. Wie wir wissen, kann das Original-Netzteil des neuen Laptop 16 nur ein Gerät aufladen, was für diejenigen, die ihr Mobiltelefon während einer Geschäftsreise gleichzeitig aufladen möchten, nicht praktisch ist. Um dieses Problem anzugehen, hat die von ZDNet und XDA empfohlene Schnelllademarke Kovol, die sich im Besitz der Stiger Group befindet, dem Lieferanten von Anker, AOC und RAVPower, keine Zeit verschwendet, die neueste Power Delivery Spezifikation 3.1 in ihr brandneues 140-W-Dual-Netzteil für den neuesten Laptop 16" zu implementieren, das zwei Geräte gleichzeitig schnell aufladen kann. Kovol setzt die neueste GaN-III-Technologie ein, um es dank kompakter Größe mobiler zu machen.

Seine verstärkte Leistung bringt das Laden auf ein neues Niveau. Mit einem 140-W-Ladeausgang in Ihrem Arsenal können Sie einen 16"-Laptop in nur 70 Minuten zu 100 % aufladen (MagSafe-Kabel erforderlich, nicht im Lieferumfang enthalten). So viel Leistung bedeutet auch, dass dieses Kovol-Netzteil gut für anspruchsvolle Geräte wie Gaming-Laptops geeignet ist. Außerdem kann das 140-W- USB-C-Netzteil von Kovol Ihren Laptop und ein Telefon mit hoher Geschwindigkeit über einen max. 120-W-USB-C-Anschluss und einen 18-W-USB-A-Anschluss aufladen. Kein Warten mehr für Ihre energiehungrigen Geräte, während die anderen Netzteile auf dem Markt keine Schnelladefähigkeit für zwei Geräte bieten. Darüber hinaus ist dieses GaN-III- und SiC-basierte 2-Port-Netzteil 5 % kleiner als das ursprüngliche 140-W-USB-C-Netzteil mit einem Anschluss. Die GaN-III-Technologie bietet einen höheren Wirkungsgrad und Ladestrom bei gleichzeitig niedriger Oberflächentemperatur. Darüber hinaus bietet die exklusive Q-Pulse-Technologie von Kovol einen Überspannungsschutz und verhindert Überhitzung für ein 100 % sicheres Ladeerlebnis. Egal, ob Sie Ihr Telefon nachtanken oder intensives Gaming betreiben, das 140-W-PD- 3.1-Netzteil von Kovol bietet das alles zu einem Einführungspreis von 89,99 USD.

Produktlink: https://bit.ly/3OqhvGk

PR-Kontakt:

Alais Wang

Marketing Director

+86-18603824752

marketing@kovolinc.com

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1846362/Kovol1.jpg