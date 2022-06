TOP 100-Wettbewerb Ranga Yogeshwar gratuliert OCC Assekuradeur / Neue OCC-Geschäftsleitung komplettiert (FOTO)

Lübeck/Frankfurt (ots) - Ehrung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit:

Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar würdigt die OCC Assekuradeur GmbH aus

Lübeck anlässlich ihres Erfolges beim Innovationswettbewerb TOP 100. Die

Preisverleihung im Rahmen des Summit fand am Freitagabend, 24. Juni, in

Frankfurt am Main für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP

100-Siegel ausgezeichnet worden sind.



Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 29. Mal ausgetragenen

Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren

überzeugte OCC Assekuradeur in der Größenklasse B (51 bis 200 Mitarbeiter)

besonders in der Kategorie "Innovationsförderndes Top-Management".