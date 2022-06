Bochum / Frankfurt a. M. (ots) - Transgender- und nicht-binäre Kund*innen der

GLS Bank können ab sofort ihren bevorzugten Namen auf Debit- oder Kreditkarten

drucken lassen



Die GLS Bank hat als erste deutsche Bank das "True Name"-Feature von Mastercard

eingeführt. Damit können Transgender-Personen und Menschen mit nicht-binärer

Identität ihren selbst gewählten Namen auf ihrer GLS Kreditkarte drucken lassen.

Dabei ist es egal, ob es eine behördliche Namensänderung gibt oder nicht. GLS

Bank Kund*innen können die Änderung jetzt einfach mit Hilfe des

Ergänzungsausweises von dgti e.V.

(https://dgti.org/2021/09/05/der-ergaenzungsausweis-der-dgti-e-v/) beantragen.

Für Girokarten hat sich dieses Verfahren bei der sozial-ökologischen Bank

bereits bewährt. Ab heute ist nun auch die Namensanpassung auf Kreditkarten

möglich.





Zum Hintergrund: Für viele Angehörige der LGBTQIA+-Community stimmt der Name aufihrer Kredit- oder Debitkarte nicht mit ihrer wahren Identität überein. Dasstellt Transgender-Personen und nicht-binäre Menschen häufig vor Probleme. Umsolche unangenehmen Situationen zu vermeiden, hat Mastercard im Jahr 2019 das"True Name"-Feature in den USA eingeführt. Es ermöglicht allen, ihrenbevorzugten Namen auf ihrer Bezahlkarte anzugeben.Laut einer aktuellen Mastercard-Studie gaben 4,7 Prozent aller deutschenBefragten an, sich weder als Mann noch als Frau zu definieren. Sie möchten nichtausschließlich als männlich oder weiblich identifiziert werden. In derGeneration Z - Geburtsjahrgänge um die Jahrtausendwende - gibt es besondersviele Menschen, die sich selbst als nicht-binär bezeichnen (9,5 Prozent). 12Prozent der Befragten stört es, dass ihr Geschlecht in ihrem Personalausweis,auf ihrer Bankkarte oder Kreditkarte vermerkt ist.Aysel Osmanoglu, Vorständin der GLS Bank zum neuen Angebot: "Alle unsereKund*innen sollen die Möglichkeit haben, den Namen auf ihrer Bezahlkarte zuverwenden, mit dem sie sich identifizieren und mit dem sie angesprochen werdenmöchten. Das neue Feature ist ein Zeichen für mehr Diversität, für eingesteigertes Bewusstsein unterschiedlicher Bedürfnisse unserer buntenGesellschaft und eine Aufforderung diese Bedürfnisse in Institutionen undBehörden anzuerkennen."Dr. Peter Robejsek, Country Manager für Deutschland bei Mastercard sagt: "Seitder Einführung von True Name haben wir unglaublich positives Feedback aus denTransgender- und Non-Binary-Communities erhalten, dass das neue Feature ihrLeben erleichtert hat. Für Transgender-Personen, die sich im falschen Körper