Digitaldienstleister Diva-e präsentiert starke Geschäftszahlen für 2021 und erwartet auch für 2022 hohe Umsatzdynamik / Steigerung des Umsatzes 2021 um 13,8 Prozent auf 80,2 Millionen Euro (FOTO)

München (ots) - Die diva-e Digital Value Excellence GmbH, einer der größten

deutschen digitalen Dienstleister mit Fokus auf Plattformen, E-Commerce und

Services, blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück. Dem von der

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG testierten Geschäftsbericht zufolge

erwirtschaftete das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in München hat, im

vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 80,2 Millionen Euro, ein Plus von 13,8

Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit wächst diva-e erheblich stärker als der

deutsche Gesamtmarkt, der nach dem Ranking des Bundesverbands Digitale

Wirtschaft (BVDW) von 160 Digitalagenturen 2021 nur um knapp fünf Prozent

zugelegt hat.



Der Umsatzzuwachs 2021 beruht fast ausschließlich auf organischem Wachstum. Der

im vergangenen November übernommene Salesforce-Spezialist Howiger GmbH trug nur

in einem kleinen Umfang zum Gesamtumsatz bei. Insgesamt konnte diva-e seinen

Umsatz und die Mitarbeiterzahlen in den vergangenen fünf Jahren verdoppeln.