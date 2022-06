Fortune Bay nimmt Handel am OTCQX-Markt auf

Halifax, NS 27. Juni 2022 – Fortune Bay Corp. (TSXV:FOR, FWB: 5QN, OTCQX: FTBYF) („Fortune Bay“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es sich ab heute für den Handel am OTCQX Best Market unter dem Symbol „FTBYF“ qualifiziert hat. Fortune Bay wurde vom Pink-Markt an die OTCQX hochgestuft. Die Stammaktien von Fortune Bay werden weiterhin an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol FOR und an der Frankfurter Börse unter dem Symbol 5QN gehandelt.

Es wird erwartet, dass der Handel der Fortune Bay-Aktien an der OTCQX eine größere Sichtbarkeit und einen effizienteren Zugang zu den US-Finanzmärkten bieten wird. US-Investoren können aktuelle Finanzinformationen und Echtzeit-Level-2-Kurse für das Unternehmen auf www.otcmarkets.com finden.

Dale Verran, CEO von Fortune Bay, erklärte dazu: „Wir freuen uns über die Handelsaufnahme an der OTCQX im Hinblick auf die Verbesserung unserer Liquidität und die Stärkung unserer Aktionärsbasis. Wir freuen uns darauf, mit neuen US-Investoren in Kontakt zu treten und die Mineralexplorations- und Erschließungsprojekte des Unternehmens zum Nutzen aller Beteiligten weiter voranzutreiben.“

Über Fortune Bay

Fortune Bay Corp. (TSXV: FOR, FWB: 5QN, OTCQX: FTBYF) ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, das über sämtliche Anteile (100 %) an zwei Goldprojekten in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium verfügt: das Projekt Goldfields in Saskatchewan (Kanada) und das Projekt Ixhuatán in Chiapas (Mexiko). Beide Projekte verfügen über Explorations- und Erschließungspotenzial. Das Unternehmen baut auch die zu 100 % unternehmenseigenen Uranexplorationsprojekte Strike und Murmac aus, die sich unweit des Projekts Goldfields befinden und ein für das Athabasca-Becken typisches Potenzial für hochgradige Vorkommen aufweisen. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, durch den Ausbau seiner bestehenden Projekte und die strategische Akquisition neuer Projekte zur Schaffung einer Pipeline von Wachstumsmöglichkeiten ein mittelständisches Explorations- und -erschließungsunternehmen aufzubauen. Die Unternehmensstrategie wird von einem Vorstands- und Managementteam mit nachweislichen Erfolgen in der Entwicklung, Projekterschließung und Wertschöpfung vorangetrieben. Weitere Informationen über Fortune Bay und seine Projekte erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.fortunebaycorp.com bzw. per E-Mail an info@fortunebaycorp.com oder unter der Rufnummer 902-334-1919.