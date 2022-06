Spekulation S&P 500 Short - wir stellen glatt

Mitte Mai hatten wir die Short Spekulation auf den S&P500 vorgestellt und den Verlauf avisiert. Am 10. Juni sind wir per Eilmeldung Short gegangen. Letzte Woche haben wir die erste Hälfte der Position mit rund 30 % Kursgewinn glattgestellt. Heute verkaufen wir die verbliebene Resttranche. Lesen Sie in unserem Update zunächst was wir heute empfehlen, die Begründung, wir schauen noch mal auf den Verlauf und liefern einen Ausblick.