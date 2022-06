H2Direkt Innovatives Wasserstoffprojekt nimmt Fahrt auf (FOTO)

München (ots) - Die Wärmeversorgung mit 100 Prozent Wasserstoff über ein

bestehendes Gasverteilnetz zu sichern - diesen Plan haben Energie Südbayern und

Thüga gefasst. Im Pilotprojekt H2Direkt wird die Zukunftsfähigkeit der

Gasnetzinfrastruktur aufgezeigt. Die ersten Meilensteine sind erreicht.



Energie Südbayern (ESB) und Thüga stellen in dem bislang einzigartigen

Forschungsprojekt H2Direkt ein bestehendes Erdgasnetz der Energienetze Bayern

auf 100 Prozent Wasserstoff um. Marcus Böske, Sprecher der Geschäftsführung bei

ESB, erläutert die Bedeutung des Forschungsprojektes: "H2Direkt ist eines der

wichtigsten Pilotprojekte in Deutschland, um die enormen Potentiale der Gasnetze

für eine klimaneutrale Wärmeversorgung aufzuzeigen. Vor dem Hintergrund der

aktuellen Diskussionen um Versorgungssicherheit bietet grüner Wasserstoff zudem

eine klare Perspektive. Wir freuen uns, mit dem Markt Hohenwart einen Partner

gefunden zu haben, der die Energiewende genauso tatkräftig angeht, wie wir."

Nach dem Kick-Off im Forschungsverbund vergangenes Jahr nimmt H2Direkt vor Ort

konkrete Formen an.