Marc-Oliver Kühle wird Head of Video bei der dpa (FOTO)

Berlin (ots) - Die dpa Deutsche Presse-Agentur baut ihre Aktivitäten im TV-Markt

und Digitalvideo-Bereich weiter aus. Zum 1. August kommt Marc-Oliver Kühle als

neuer Head of Video in die TV-Redaktion im Berliner Newsroom. Die dpa hatte erst

in der vergangenen Woche bekanntgegeben, Mitte 2023 in einen neuen Newsroom im

Berliner Stadtzentrum umzuziehen, in dem TV-, Audio- und Podcast-Studios eine

zentrale Rolle einnehmen sollen.



Der 50 Jahre alte Journalist blickt auf vielfältige Erfahrungen im

Fernsehbereich zurück: Als Chefredakteur der Produktionsfirma Solis produzierte

er Formate für ARD, WDR und RTL. Für die SAT.1-Magazine "Blitz" und "Akte"

arbeitete er als Redakteur und in leitenden Funktionen. Er berichtete für SAT.1

auch als Reporter mit besonderen Aufgaben aus Washington. Zuletzt arbeitete

Marc-Oliver Kühle als Leiter der Sendung von "Bild-Live". Dort gestaltete er als

Senior Producer auch entscheidend den Launch des TV-Projekts mit.