Güstrow (ots) - Nach den nachfragestarken letzten beiden Jahren verzeichnen

viele deutsche Hotels Rückgänge in Auslastung und Umsatz. Zwar ist die

Reisebereitschaft grundsätzlich wieder vorhanden - Urlaubsreisende zieht es

jedoch auch wieder ins Ausland.



Gleichzeitig sind sowohl das Preisniveau als auch die Betriebskosten für Hotels

in den vergangenen Jahren gestiegen. Ein Verkauf über den Preis sei daher wenig

zweckmäßig, erläutert Alexander Laubner, seines Zeichens Performance Marketing

Experte der Hotellerie. Wie sich Hotels stattdessen in Zeiten zurückgehender

Nachfrage behaupten können, verrät er gerne in folgendem Gastbeitrag.





Direktgeschäft als Mittel zur KundenbindungHoteliers kämpfen aktuell mit dem steigenden Angebot aus dem Ausland und demdamit zusammenhängenden Rückgang an Nachfrage in Deutschland. Im gestiegenenPreisniveau sieht Laubner aber kein Problem. Schließlich mieten sich Reisendenicht in das billigste Hotel ein, sondern in das, das ihren Bedürfnisseninsgesamt am ehesten gerecht wird. Dafür sind viele von ihnen bereit, mehr zuzahlen - solange das Gesamtpaket stimmt und richtig vermarktet wird. Genau dabeistellt Laubner jedoch bei vielen Hotels nach wie vor Probleme fest.So setzen diese bei der Vermarktung hauptsächlich auf Dritte, um für sie Gästeins Hotel zu locken. Die erhoffte Kundenbindung bleibt dabei oft aus. Dieoberste Priorität für Hotels sieht er deshalb darin, ein solides Direktgeschäftaufzubauen. Damit Gäste eine Bindung zum Hotel selbst entwickeln, sollte diesesmit eigenen Buchungsmöglichkeiten im Markt präsent sein. Diese Angebote wiederummüssen angemessen vermarktet werden, um Anklang bei der Zielgruppe zu finden.Laubner erklärt, dass Hoteliers ins Marketing investieren müssen: sowohl in ihreMarke als auch in die Performance. Diese Zusammensetzung muss gründlich geplantwerden, denn dann sind die Maßnahmen nicht nur messbar und nachhaltig - sieliefern auch einen direkten Return. "Aus nur einem Euro können somit auch raschzehn, zwölf oder sogar 15 Euro werden", führt der Experte aus.Gäste auf emotionaler Ebene ansprechenLaubner empfiehlt Hoteliers dafür, Gäste auf emotionaler Ebene anzusprechen."Schließlich verkauft das Hotel keine Zimmer oder irgendwelche Preise",erläutert er dazu, "sondern Emotion und Erlebnisse." Um dies abzubilden, solltedie Wertigkeit in diesen Aspekten gezielt hervorgehoben werden, rät der Experte.Neben den Klassikern wie Text- und Bildwerbung legt er Hoteliers deshalb nahe,auch Formate zu erschließen, die in der Hotelbranche bislang kaum verbreitetsind. Insbesondere Videos eignen sich hervorragend, um das emotionale Erlebnis