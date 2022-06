Auf der Suche nach dem Sinn der Arbeit - Gabriele Volz gründet Institut für Das Neue Arbeiten (DNAI) (FOTO)

München (ots) - Die Pandemie boostert den Transformationsbedarf



Arbeits- und Lebenswelten ändern sich gerade in einer bislang unvorstellbaren

Geschwindigkeit. Wir befinden uns weltweit in einem tiefgreifenden

gesellschaftlichen Veränderungsprozess, der weit über die Frage des Home Offices

oder die Gestaltung des Büros hinausgeht. Digitalisierung, Nachhaltigkeit, der

Wunsch nach mehr Vielfalt und ein neues Sicherheitsdenken verändern unsere

Arbeits- und Lebenswelten, die Büroimmobilie, als auch unsere Geschäftsmodelle.

All diese Themen müssen gemeinsam gedacht und von den Mitarbeitenden getragen

werden. Unternehmen stehen in den nächsten Jahren vor einem nie da gewesenen

kollektiven Wandel.



Vor diesem Hintergrund wurde DNAI - Das Institut für Das Neue Arbeiten -

gegründet, um sich ganzheitlich dem kulturellen Wandel, in Führung,

Zusammenarbeit, Kommunikation und Vielfalt zu widmen sowie Arbeits- und

Lebenswelten neu zu denken und zu gestalten. DNAI will Wissen vermitteln,

Denkanstöße geben, den Blick für das (noch) Unsichtbare schärfen und helfen die

zukünftige Arbeitswelt weit über die Grenzen der Pandemie hinaus zu entwickeln.

Wer Denkmuster ändern will, muss den Blick öffnen und seinen Horizont erweitern,

so Gabriele Volz, Gründerin DNAI.