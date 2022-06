Dennis Dominguez Wie Kanzleien ihre offenen Stellen zeitnah mit Fachkräften besetzen (FOTO)

Berlin (ots) - Dennis Dominguez ist der Geschäftsführer der DEDO Media GmbH. Als

Experte für Mitarbeitergewinnung unterstützt er Kanzleien dabei, qualifizierte

Fachkräfte einzustellen, die zu ihnen passen. Hier erfahren Sie, wie er dabei

vorgeht und welche Resultate er seinen Kunden liefert.



Steuer- und Rechtsanwaltskanzleien leisten eine wichtige Arbeit und möchten

daher möglichst viele Menschen mit ihrer Expertise unterstützen. Ihr Ziel ist

es, ihr Team durchgehend um kompetente Mitarbeiter zu erweitern und auf diese

Weise mehr Klienten zu betreuen. Dieser Wunschvorstellung steht jedoch der

anhaltende Fachkräftemangel entgegen. Demnach erhalten unzählige Kanzleien trotz

ihrer Bemühungen kaum Bewerbungen. Die Folge: Sie werden dem hohen Bedarf an

ihrer Dienstleistung nicht gerecht und müssen Anfragen ablehnen, was auf Dauer

zu empfindlichen finanziellen Verlusten führt. "Diese festgefahrene Situation

führt bei vielen Steuerberatern und Rechtsanwälten zu Frust und Verunsicherung.

Deshalb halten sie schlicht an ihrer bisherigen Vorgehensweise fest und geben

sich mit ihrer Lage zufrieden, statt sich um Alternativen zu bemühen", erklärt

Dennis Dominguez, Geschäftsführer der DEDO Media GmbH.