SKODA AUTO testet Möglichkeiten von 5G-Mobilfunk in der Produktion in Mladá Boleslav (FOTO)

> Im Bereich Predictive Maintenance und im SKODA FabLab setzt das Unternehmenebenfalls auf den neuen FunkstandardSKODA AUTO hat am Standort Mladá Boleslav in Kooperation mit Vodafone einprivates 5G-Netz in Betrieb genommen. Durch die besonders schnelle undzuverlässige Datenübertragung ergeben sich für den Automobilhersteller neueMöglichkeiten in der Fertigung. Das Pilotprojekt dient dazu, die Technologieunter Realbedingungen umfassend zu testen und weiterzuentwickeln.Christian Schenk, SKODA AUTO Vorstand für Finanzen und IT, sagt: "Das private5G-Netz ist für SKODA AUTO ein Meilenstein auf dem Weg zur Smart Factory. DieTechnologie bietet enormes Potenzial für künftige Innovationen, zum Beispiel imBereich Predictive Maintenance oder für optische Kontrollen im Karosseriebau. ImRahmen des nun gestarteten Pilotprojekts testen wir 5G im Alltagsbetrieb undwerden prüfen, wo wir diese Technologie künftig darüber hinaus einsetzen können,um noch effizienter und flexibler zu werden."Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion und Logistik, ergänzt:"Der 5G-Standard eröffnet in der Logistik neue Möglichkeiten im Bereich desautonomen Transports. Zudem lassen sich in der Produktion Augmented Reality undviele weitere Anwendungen nutzen. Eine davon ist FATA MORGANA: Indem sieWartungs- und Technikexperten auf zwei verschiedenen Kontinenten miteinanderverbindet und in Echtzeit einen digitalen Zwilling erstellt, ermöglicht sieFernwartung. Die Experten tauschen sich per Augmented Reality zu den 3D-Objektenaus. Zu den Vorteilen der Technologie zählt neben dem deutlich schnellerenDatenfluss die geringere Latenz von 5G-Verbindungen. Die Microsoft HoloLens2-Brille verbessert zudem die Qualität des digitalen Zwillings im gescanntenBereich."Das 5G-Forschungsnetz erlaubt eine sichere Datenübertragung in Echtzeit. Esnutzt die 5G-Standalone (SA)-Technologie und gehört damit zu den erstenkommerziellen SA-5G-Nutzungen in der Tschechischen Republik. Das Netz von SKODAAUTO nutzt ein privates Frequenzspektrum, das ausschließlich für die SmartFactory von SKODA AUTO bestimmt ist. Es ermöglicht eine zuverlässige, drahtloseDatenübertragung und garantiert auch bei hoher Auslastung eine ausreichendeBandbreite. Zudem sinkt dank 5G die Latenz - also die nötigte Zeit, um Daten anSensoren, Maschinen, Fahrzeuge oder andere Geräte zu übermitteln - auf wenigeMillisekunden. Damit ist die 5G-Technologie deutlich schneller als WLAN oderandere drahtlose Kommunikationstechnologien.Das private 5G-Netz ermöglicht im Rahmen des Smart-Factory-Konzepts neueTechnologien unter anderem in den Bereichen Industrie 4.0, KünstlicheIntelligenz oder Shared Data. In der nächsten Projektstufe werden Daten per 5Gauf fertig produzierte Fahrzeuge aufgespielt. Ein weiterer Anwendungsbereich istdie intelligente Vernetzung von Robotern und drahtlosen Montagewerkzeugen.SKODA AUTO hat das private 5G-Netz in seine bestehenden Datennetze integriert,um die notwendige Datensicherheit zu gewährleisten und Erfahrungen mit derEinbindung der Technologie zu sammeln. In Kürze wird der Einsatz der Technologieauf alle Logistik- und Produktionsabteilungen ausgeweitet. Künftig kommt sieunter anderem beim autonomen Transport von Fahrzeugen und im Bereich derPredictive Maintenance zur Anwendung, weiterhin wird sie in Kombination mitverschiedenen Geräten im SKODA FabLab erprobt.