Generalversammlung der REWE-ZENTRALFINANZ eG / Erich Stockhausen als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt / Neue Aufsichtsratsmitglieder gewählt - Geschäftsbericht veröffentlicht

Köln (ots) - Die REWE-ZENTRALFINANZ eG (RZF), Kopfgesellschaft der REWE Group,

hat heute, Montag, 27. Juni 2022, in ihrer ordentlichen Generalversammlung in

Kitzbühel ihr Aufsichtsratsgremium für die kommenden vier Jahre besetzt. Der

Aufsichtsrat hat zudem Erich Stockhausen als Vorsitzenden wiedergewählt.



Neue Mitglieder im Aufsichtsrat - Fritz Aupperle verabschiedet und vom DGRV

geehrt





Die Generalversammlung der Gesellschaft wählte alle 10 Mitglieder derAnteilseignerseite jeweils einstimmig in das Gremium, arbeitnehmerseitig warendie Wahlen bereits im Frühjahr erfolgt. Als neue Vertreter der Anteilseignerwurden die beiden REWE-Kaufleute Thomas Kunkel, Vorstandsmitglied der REWESüd/Südwest e.G., und Lutz Richrath, Vorstandsmitglied bei der REWE West e.G.,in das Gremium gewählt. Im Anschluss an die Generalversammlung wählte derAufsichtsrat Erich Stockhausen für seine dritte Amtsperiode zu seinemVorsitzenden, ebenso wurde Helmut Göttmann, Vorsitzender desGesamtbetriebsrates, als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzenderwiedergewählt.Verabschiedet aus dem Aufsichtsgremium wurden die Kaufleute Fritz Aupperle (67)und Robert Schäfer (55). Letzterer wird sich nach wie vor im Rahmen derGremienarbeit in der REWE West e.G. für die Gruppe engagieren. Fritz Aupperle,der als Betreiber von 4 REWE Märkten im Schwäbischen seit 2007 im Aufsichtsratder RZF war und der in den Gremien seiner Heimatgenossenschaft, der REWESüd/Südwest e.G., bereits seit 1987 gewirkt hatte, wurde im Rahmen derJahrestagung der REWE Group die Goldene Ehrennadel des DGRV verliehen, diehöchste Auszeichnung, die es im Deutschen Genossenschaftswesen für besondereVerdienste gibt. DGRV-Vorstandsmitglied Andreas Schneider hob dabei besondershervor, dass "Fritz Aupperle einen wesentlichen Beitrag für dasgenossenschaftliche Engagement in Deutschland geleistet hat. Er hat -meinungsstark wie wir ihn kennen - maßgeblich daran mitgewirkt, dieZusammenarbeit zwischen den regionalen Genossenschaften zu fördern undweiterzuentwickeln. Fritz Aupperle zeichnet aber auch aus, dass er zu gemeinsamgetroffenen Entscheidungen felsenfest gestanden und deren Umsetzungvorangetrieben hat. Sein Wirken hat positiv abgestrahlt auf die gesamteGremienarbeit und dafür bedanken wir uns bei ihm sehr herzlich."REWE Group-Aufsichtsratsvorsitzender Erich Stockhausen würdigte Aupperle "FritzAupperle hat als überaus erfolgreicher Kaufmann den selbständigen Einzelhandelder REWE im Südwesten geprägt und vorangebracht wie kaum ein anderer. AlsREWEaner durch und durch stand und steht er immer geradlinig für die Belange derKaufleute wie auch für die Interessen der Gruppe als Ganzes. Ich bin froh und