Bausparboom in Bayern / Zinswende belebt LBS-Neugeschäft

München (ots) - Seit Jahresbeginn verzeichnet die LBS Bayern ein starkes

Wachstum im Bausparneugeschäft. In den ersten fünf Monaten stieg die

Bausparsumme auf fast 3,8 Milliarden Euro, das sind 80 Prozent mehr als im

entsprechenden Vorjahreszeitraum. "Damit übertreffen wir das Niveau des

Vor-Pandemie-jahres 2019, das von einem starken Bausparneugeschäft geprägt war.

Für kräftigen Rückenwind sorgt dabei die Zinsentwicklung der vergangenen

Monate", sagte Vorstandsvorsitzender Erwin Bumberger bei der

Jahrespressekonferenz der Bayerischen Landesbausparkasse heute in München.



Die Zinsentwicklung spiegelt sich auch in den Konditionen für

Immobilienfinanzierungen wider. Diese haben sich seit dem Herbst bei

zehnjähriger Zinsfestschreibung etwa verdreifacht. "Wir rechnen damit, dass der

Trend steigender Zinsen auch im Jahresverlauf anhält. Gerade in diesem Umfeld

ist langfristige Zinssicherung bei der Baufinanzierung das Gebot der Stunde",

sagte Bumberger. Viele Kunden, die eine konkrete Baufinanzierungsabsicht haben,

setzen auf Zinssicherung über Bauspardarlehen. Das zeigt der Anstieg der

durchschnittlichen Bausparsumme pro Vertrag im Neugeschäft. In den ersten fünf

Monaten dieses Jahres liegt diese mit 80.700 Euro so hoch wie nie zuvor.