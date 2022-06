Bio-Landwirtschaft nimmt weiter zu

BERLIN (dpa-AFX) - Der ökologische Landbau in Deutschland nimmt weiter zu. Der Anteil an der gesamten Landwirtschaftsfläche stieg im vergangenen Jahr auf 10,9 Prozent, wie das Bundesagrarministerium am Montag in Berlin mitteilte. Ende 2020 waren es 10,3 Prozent gewesen. Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist ein Öko-Flächenanteil von 30 Prozent bis 2030. Biologisch wirtschaften demnach inzwischen bundesweit 36 300 Betriebe. Das sind 14 Prozent aller Höfe nach 13,5 Prozent im Jahr 2020.

