Aurania schließt Erneuerung ausgewählter Konzessionen in Peru ab

Toronto, Ontario, 27. Juni 2022 - Aurania Resources Ltd. (TSXV: ARU; OTCQB: AUIAF; Frankfurt: 20Q) („Aurania“ oder das „Unternehmen“ - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aurania-resourc ...) gibt bekannt, dass das Unternehmen den Prozess der Erneuerung bestimmter jährlicher Mineralkonzessionsanträge in Peru abgeschlossen hat. Die ausgewählten Konzessionen gehören zu den Blöcken mit höherem geologischem Potenzial, bei denen das Antragsverfahren bereits abgeschlossen und die meisten Konzessionen erteilt wurden. Für diese Konzessionen sind in den kommenden Monaten kleinere Feldarbeiten als Vorläufer für die Erstellung des ersten technischen Berichts zur Unterstützung weiterer Arbeiten und/oder einer möglichen Unternehmenstransaktion vorgesehen.