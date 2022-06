Calibre durchschneidet Bonanza-Grade-Gold im Limon-Komplex und vergrößert das enorme Potenzial zur Ressourcenerweiterung und der Panteon-Mine

Vancouver, B.C. - 27. Juni 2022: Calibre Mining Corp. (TSX: CXB; OTCQX: CXBMF) (das "Unternehmen" oder "Calibre" -https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/calibre-mining-corp/ ) freut sich, weitere hochgradige Bohrergebnisse aus seiner Zone Panteon North innerhalb des Limon-Minenkomplexes bekannt zu geben, die Teil des 85.000 Meter umfassenden Ressourcenerweiterungs- und Entdeckungsbohrprogramms des Unternehmens sind.

Zusätzliche hochgradige Bohrergebnisse von Panteon North

- 66,03 g/t Au auf 5,6 Metern geschätzter wahrer Breite ("ETW"), einschließlich 167,27 g/t Au auf 2,3 Metern und 14,95 g/t Au auf 1,9 Metern ETW in Loch LIM-22-4630;

- 30,33 g/t Au auf 5,0 Metern ETW, einschließlich 40,62 g/t Au auf 3,8 Metern in Bohrloch LIM-22-4628;

- 22,55 g/t Au auf 4,9 Metern ETW, einschließlich 68,51 g/t Au auf 1,7 Metern in Bohrloch LIM-22-4632;

- 17,58 g/t Au über 2,4 Meter ETW, einschließlich 28,67 g/t Au über 1,9 Meter in Bohrloch LIM-22-4627; und

- 4,66 g/t Au auf 1,7 Metern ETW, einschließlich 8,20 g/t Au auf 0,8 Metern in Bohrloch LIM-22-4637.

Darren Hall, President und Chief Executive Officer von Calibre, sagte: "Ich bin begeistert von diesen außergewöhnlich hochgradigen Bohrergebnissen aus der Zone Panteon North, die sich einen Kilometer nordwestlich der hochgradig produzierenden Untertagemine Panteon befindet, da sie weiterhin bedeutende Möglichkeiten für Entdeckungen und Ressourcenwachstum innerhalb des Limon-Minenkomplexes bieten. Panteon North ist in der Tiefe und entlang des Streichs in Richtung Nordwesten für weitere Erweiterungen offen. Diese Ergebnisse sind wesentlich hochgradiger als wir erwartet hatten, insbesondere wenn man den Gehalt der Untertage-Reserven bei Panteon von 7,17 g/t Au berücksichtigt. Diese Bohrungen untermauern unsere auf den Gehalt ausgerichtete Strategie des Produktionswachstums, wobei zu beachten ist, dass die hochgradige Entdeckung Panteon North in unserer jüngsten mehrjährigen Produktionsprognose nicht berücksichtigt wurde (siehe Pressemitteilung hier).