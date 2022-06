Thinkproject vervollständigt sein Führungsteam

München (ots) -



- Thinkproject beruft drei neue Führungskräfte, um seine marktführende Position

in Europa auszubauen.

- Daniel Csillag ist der neue Chief Revenue Officer von Thinkproject.

- Markus Scheuermann tritt als Chief Financial Officer die Nachfolge von Ralf

Gruesshaber an, der das Unternehmen Ende Juni verlässt.

- Juliska Del Degan wird nach sechs Monaten als Interimsmanagerin zum Chief

Marketing Officer befördert.



Thinkproject, Europas führender SaaS-Anbieter für Bau- und Ingenieursprojekte,

gibt die Ernennung drei neuer Mitglieder in das Führungsteam bekannt, das nun

vollständig ist. Daniel Csillag ist der neue Chief Revenue Officer (CRO). Markus

Scheuermann stößt als Chief Financial Officer (CFO) zu Thinkproject. Die

bisherige Interimsmanagerin Juliska Del Degan wird Chief Marketing Officer

(CMO).