Petal Search gewinnt den iF Award 2022 und unterstreicht damit sein Engagement für eine Suchmaschine der nächsten Generation

Anstatt einzelne Apps öffnen zu müssen, können die Nutzer dank Petal Search alle Aufgaben in einer einzigen App erledigen. In über 20 Branchen können die Nutzer auf Dienste verschiedener Anbieter zugreifen, um das zu finden, was sie brauchen.

Seit seiner Gründung im Jahr 1953 hat sich iF Design zu einem globalen Symbol für exzellentes Design entwickelt, und der jährlich verliehene iF DESIGN AWARD ist einer der renommiertesten Designpreise weltweit.

SHENZHEN, China, 27. Juni 2022 /PRNewswire/ -- Petal Search wurde als Gewinner des iF DESIGN AWARD 2022 in der Disziplin User Experience (UX) bekannt gegeben.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer