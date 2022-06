Passauer Verlag als 'Mediengruppe Bayern' mit neuem Berliner Büro

PASSAU/BERLIN (dpa-AFX) - Die durch Übernahmen gewachsene Verlagsgruppe um die "Passauer Neue Presse" will künftig unter der Dachmarke "Mediengruppe Bayern" auftreten. Zum 1. Juli soll zudem ein neues Hauptstadtbüro in Berlin starten, wie die Verlagsgruppe am Montag in eigener Sache berichtete.

Die Verlagsgruppe Passau hatte im Herbst 2021 die "Mittelbayerische Zeitung" in Regensburg übernommen. Zu dem großen Zeitungsverbund in Südostbayern zählt zudem der schon vor einigen Jahren gekaufte "Donaukurier" in Ingolstadt.