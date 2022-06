Millionenschwerer Rechtsstreit über Spezi-Limo

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Spezi gilt als Kult. Vor allem im Biergarten ist das alkoholfreie Getränk eine beliebte Wahl. Zahlreiche Brauereien bieten die Mischung aus Orangenlimonade und Cola unter verschiedenen Namen an. Nun streiten sich zwei Brauereien aus Augsburg und München ab Dienstag (10.00 Uhr) vor dem Landgericht München I über die bräunliche Brause. Das Münchner Unternehmen Paulaner will gerichtlich feststellen lassen, dass es seine Limomischung auch in Zukunft "Spezi" nennen darf. Die Augsburger Brauerei zieht das in Zweifel. Es geht auf jeden Fall um viel Geld: Der Streitwert soll bei 10 Millionen Euro liegen./cor/DP/ngu