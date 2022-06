InfiRay debütiert auf der MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2022

T600: Die tragbare Wärmebildkamera T600 verfügt über mehrere professionelle Objektive, um den Anforderungen der Energiewirtschaft gerecht zu werden. Sie bietet manuelle und automatische Fokussiermodi sowie kontinuierliche automatische Zoomfunktionen für Wärmebildaufnahmen an komplexen Standorten in der Energiewirtschaft.

M600: Die Professionelle tragbare M600-Wärmebildkamera verfügt über einen integrierten, selbst entwickelten 12-μm-Infrarotdetektor, eine Wärmebildauflösung von 640 × 512 und ein 5-Megapixel-Objektiv für sichtbares Licht, was sie in der Branche sehr wettbewerbsfähig macht.

P200: Die kompakte Wärmebildkamera P200 ist besonders klein. Mit der 90°-Drehlinse kann sie zur Fehlererkennung in verschiedenen engen Räumen verwendet werden, ohne dass andere Geräte bewegt werden müssen. Die Benutzer können so ganz einfach klare Wärmebildbilder und Videos aufnehmen.

Auf der MCE stellte InfiRay die für die HLK-Branche geeigneten Wärmebildprodukte vor, darunter tragbare und Online-Wärmebildkameras zur Luftdichtheitserkennung von Gebäuden, HLK-Betriebsüberwachung, Sicherheitsüberwachung elektrischer Geräte, Inspektion von Rohrnetzen/Rohrlecks und Fehlererkennung an Ventilen in Heizzentralen.

YANTAI, China, 28. Juni 2022 /PRNewswire/ -- IRay Technology Co., Ltd. (im Folgenden als „ InfiRay " bezeichnet), eine führende Marke in der Wärmebildbranche, hat auf der MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2022 in Mailand einen spektakulären Auftritt absolviert. InfiRay präsentierte seine innovativen Technologien und Vorzeige-Wärmebildprodukte an Stand F53 auf der Fieramilano im italienischen Rho.

