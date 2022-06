Mostra Convegno Expocomfort (MCE) Expo 2022 PHNIX präsentiert R290-Wärmepumpen für drei verschiedene Anwendungen

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Die Mostra Convegno Expocomfort (MCE), eine

der renommiertesten Messen im Bereich Heizung, Lüftung, und Klimatechnik, findet

vom 28. Juni bis zum 1. Juli dieses Jahres in Mailand, Italien, statt. PHNIX

wird auf der MCE-Messe mit seiner innovativen R290-Wärmepumpenreihe für drei

verschiedene Anwendungen vertreten sein. Dazu gehören der R290 airExpert

All-in-One-Wärmepumpen-Wassererwärmer, die R290-GreenTherm-Reihe für

Hausheizung, Kühlung und Warmwasser und die gewerbliche

R290-Wärmepumpen-Warmwasserbereitungslösung.



PHNIX ist ein führender Wärmepumpenhersteller aus China, der sich auf

energiesparende und umweltfreundliche Produkte spezialisiert hat und auf der

Messe seine modernsten Wärmepumpentechnologien und -produkte vorstellen wird,

insbesondere die vollständige Reihe an R290-Wärmepumpen für drei verschiedene

Anwendungen. Außerdem werden PHNIX-Produktexperten auf der Messe anwesend sein,

um den Besuchern die neuesten Wärmepumpentechnologien und Einblicke in die

Branche zu vermitteln.