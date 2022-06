Anlass der Studie: Geschäftszahlen 2021/22

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.06.2022

Kursziel: 6,50 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: ./.

Analyst: Thorsten Renner



Vorjahresgewinn in 2021/22 deutlich übertroffen



Nach der Neuausrichtung hat sich das Geschäft bei der Wurmtal Beteiligungen AG wie erhofft entwickelt. Mit der Kehmer Versicherungsmakler GmbH bekam die Gesellschaft eine Beteiligung ins Depot, die sehr attraktive und verlässliche Ergebnisse abliefert und somit auch hohe Dividendenzahlungen an die Aktionäre ermöglicht.



Mit der aktuellen Struktur liefert die Gesellschaft derzeit attraktive Ergebnisse. Der Reiz liegt jedoch in einer weiteren Beteiligung, die zu deutlich steigenden Gewinnen führen soll. Vor allem unter Nachfolgegesichtspunkten könnten sich in der Versicherungsbranche in den kommenden Jahren interessante Kaufmöglichkeiten ergeben.

Daher hält der Vorstand weiter Ausschau nach attraktiven Beteiligungen. Mit rund 1 Mio. Euro in der AG ist die Kasse auch gut gefüllt. Ziel bei einem Zukauf ist jedoch, neben nachhaltigen Ergebnissen auch noch das dortige Management aktiv zu halten. Allerdings sind solche Targets nicht einfach zu finden, da bei einer Übernahme eine ertragsmäßige Verwässerung der Altaktionäre vermieden werden soll. Ansonsten ist das Modell recht einfach skalierbar, was der Wurmtal Beteiligungen AG zusätzliches Potenzial eröffnet.



Trotz der anhaltend positiven Entwicklung kam der Kurs der Wurmtal-Aktie in den vergangenen zwölf Monaten nicht vom Fleck, sondern liegt aktuell sogar leicht unter dem Vorjahresniveau. Dementsprechend ergibt sich auf Basis des Dividendenvorschlags momentan eine hohe Ausschüttungsrendite von 6,8 Prozent.



Auch wenn die Dividende in diesem Jahr unverändert blieb, rechnen wir zukünftig mit steigenden Gewinnbeteiligungen. Dabei sind in unseren Schätzungen noch keine Zukäufe enthalten. Angesichts der gut gefüllten Kriegskasse erscheinen diese aber zumindest möglich. Die attraktive Dividendenrendite versüßt dem Anleger dabei die Wartezeit auf möglicherweise noch bessere Zahlen.



Auf dieser Basis versehen wir der Anteilsschein der Wurmtal Beteiligungen AG weiterhin mit einem Kursziel von 6,50 Euro und empfehlen, das Papier unverändert zu "Kaufen". Dabei sollten Orders angesichts des teilweise sehr geringen Handelsvolumens der im Freiverkehr Hamburg notierten Aktie immer mit einem Limit versehen werden.



°