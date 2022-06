Arbor Metals identifiziert wichtige Ziele für das Sommer-Explorationsprogramm auf dem Lithiumprojekt Jarnet, James Bay, Quebec, Kanada

Vancouver, Kanada - 27. Juni 2022 - Arbor Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) gibt bekannt, dass das Unternehmen drei wichtige Zielgebiete für sein hubschraubergestütztes Sommerexplorationsprogramm auf dem Lithiumprojekt Jarnet in der Region St. James Bay in Zentral-Quebec identifiziert hat. Alle Zielgebiete beherbergen ausgeprägte Intrusionsgänge, die sich über mehrere Kilometer erstrecken. Das Unternehmen wird speziell auf die Spodumenmineralisierung abzielen, die die vorherrschende lithiumhaltige Mineralisierung ist, die auf dem angrenzenden Projekt Corvette identifiziert wurde, wo die jüngsten Ergebnisse 70 Meter mit 2,22% Li2O enthalten. Die Mobilisierung zum Lithiumprojekt Jarnet steht unmittelbar bevor und das Unternehmen wird aktuelle Informationen aus dem Projekt bekannt geben, sobald diese verfügbar sind.

*Das Unternehmen weist den Leser darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionsgebiete des Unternehmens nicht unbedingt ein Hinweis darauf sein müssen, dass auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens eine ähnliche Mineralisierung zu finden ist.

Dr. Peter Born, P.Geo., ist der designierte qualifizierte Sachverständige (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, der die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt hat und dafür verantwortlich ist.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, geographisch wichtiger Mineralprojekte auf der ganzen Welt spezialisiert hat. Als Branchenführer ebnen wir den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da wir erstklassige Bergbauprojekte kontrollieren. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus qualitativ hochwertigen Projekten, bewährten Strategien und einem professionellen Team hervorragende Ergebnisse liefern wird. Wir besitzen drei außergewöhnliche Mineralprojekte.

Das Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in Quebec umfasst 47 in der Karte dargestellte Schürfrechte mit einer Fläche von etwa 2.584 ha. Das Projekt Jarnet grenzt an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI, wo im Rahmen von Diamantbohrungen eine bedeutsame Lithiummineralisierung bestätigt wurde. Bohrloch CF21-001 ergab ein Intervall von 146,8 m mit einem nahe gelegenen, durchgängigen Pegmatit, der 0,93 % Li2O und 114 ppm Ta2O5, einschließlich 1,09 % Li2O und 108 ppm Ta2O5 auf 73,0 m sowie 1,04 % Li2O und 145 ppm Ta2O5 auf 54,6 m, ergab. Dieses Intervall ergab zahlreiche Proben mit über 2,0 % Li2O, einschließlich eines Spitzenwerts von 4,16 % Li2O und 233 ppm Ta2O5 auf 1,01 m (29. November 2021).