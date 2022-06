Nach einem erfolgreichen Abschluss einer längeren Bodenbildungsphase zwischen Oktober 2020 und Anfang Januar dieses Jahres konnte der Euro gegenüber der schwedischen Kronen zeitweise auf 10,9051 SEK zulegen, nur wenig später folgte ab Anfang März eine klassische Pullbackbewegung zurück auf das Ausbruchsniveau um 10,2970 SEK. Die letzten Wochen über tendierte das Paar nach einer erfolgreichen Abwehr einer drohenden SKS-Formation aufwärts und stieg in den Bereich einer längerfristigen Trendlinie um 10,7403 SEK an. Dort allerdings droht dem Wert nun eine kurzfristige Trendwende zur Unterseite, die durchaus für eine Handelsgelegenheit sorgen könnte.

Trendwendezeichen mehren sich

Immer tiefere Hochs belasten das Währungspaar EUR/SEK, gut möglich, dass seit der Kurspitze vom 16. Juni nun eine korrektive Phase mit Abwärtszielen um 10,5867 sowie darunter in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 10,5407 SEK (steigend) einsetzt und die Kursgewinne der letzten Tage zur Unterseite auskonsolidiert. Ab 10,47 SEK dürften aber wieder Bullen in Erscheinung treten und den Euro stärken. Mittelfristig allerdings ist eine Aufwärtsbewegung zu bevorzugen. Ein unerwarteter Ausbruch über die aktuellen Monatshochs von 10,7403 SEK könnte bei einem erfolgreichen Wochenschlusskurs darüber weiteres Kurspotenzial an 10,7874 und schließlich 10,8284 SEK freisetzen.