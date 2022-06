Andreas Opitz Blogger

Andreas Opitz beschäftigt sich bereits seit 2005 ​mit den Aktienmärkten und konnte dabei sehr viel Erfahrung in der Chartanalyse sammeln. Hauptaugenmerk legt er allerdings auf ​ ​die Nutzung von Anlagestrategien, da so ein emotionsloses Agieren an der Börse möglich wird. ​Zudem ​kann auf ein Regelwerk zurückgegriffen werden, ​welches nachweislich funktioniert. Er betreibt im Rahmen einer Hobbytätigkeit den Blog aots.info.

