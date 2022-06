Die Mission des jährlichen RemoteTech Breakthrough Awards besteht darin,branchenweit die besten Technologieunternehmen, Lösungen und Produkte in derheutigen Remote-Technologieindustrie umfassend zu analysieren und zu bewerten.Für das diesjährige Programm wurden mehr als 1.450 Nominierungen aus über 15verschiedenen Ländern weltweit eingereicht."Wir freuen uns sehr, von RemoteTech Breakthrough ausgezeichnet zu werden. Umauf dem kompetitiven Markt für Produktivitätslösungen hervorzustechen, reicht esnicht, Remote-Arbeit einfach nur zu ermöglichen, sondern es muss auf dieeffizienteste und benutzerfreundlichste Weise geschehen", sagt Michael Hollauf,Mitgründer und CEO von Meister. "Jedes unserer drei Produkte lässt sich alseigenständiges Tool anwenden, sodass Nutzer:innen nur die Produkte kaufenkönnen, die sie tatsächlich auch benötigen. Wenn sie zusammen verwendet werden,bietet die Suite kompatible Integrationen, die jedes Produkt nochleistungsfähiger machen und fehlerfreie End-to-End-Workflows gewährleisten. Aufdiese Weise ermöglicht sie Teams, hervorragend zusammenzuarbeiten - ganz egal wosie sind und was sie tun."Die ausgezeichneten Produkte der Plattform, MindMeister(https://www.mindmeister.com/de) , MeisterTask (https://www.meistertask.com/de)und MeisterNote (https://www.meisternote.com/de) , geben Teams die Freiheit, vonüberall aus zu arbeiten - kollaborativ, nahtlos und sicher. Dank der cleverenFunktionen und Integrationen können sie sich vernetzen, organisiert bleiben undklare Prozesse für die Arbeit von zu Hause festlegen.Die Meister Suite ist dafür bekannt, dass sie intuitiv ist und wenig bis garkeine Einarbeitung der Nutzer:innen erfordert. Außerdem ist sie skalierbar undwächst mit der Anzahl an Nutzer:innen während die Prozesse effizient und

-------------------------------------------------------------- Mehr über Meister http://ots.de/jgDBU0 -------------------------------------------------------------- München (ots) - Meister (https://www.meisterlabs.com/) (auch bekannt als MeisterLabs), eine weltweit führende Marke für Produktivitäts- und Kollaborations-Tools, ist im Rahmen des dritten jährlichen RemoteTech Breakthrough Awards als "Overall Team Collaboration Company of the Year" ausgezeichnet worden. Der Preis wird von RemoteTech Breakthrough (http://www.remotetechbreakthrough.com/) vergeben, einer führenden unabhängigen Marktforschungsorganisation, die herausragende Technologieunternehmen, Produkte und Dienstleistungen bewertet und auszeichnet, die Remote-Arbeit und verteilte Teams auf der ganzen Welt unterstützen.

RemoteTech Breakthrough Awards 2022 Meister zum "Overall Team Collaboration Company of the Year" gekürt / Jährliche Preisverleihung würdigt Innovationen in der weltweiten Remote-Technologiebranche

