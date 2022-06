Vayyar wählt proteanTecs, um die Fahrzeugsicherheit mit prädiktiven Analysen zu verbessern

Haifa, Israel (ots/PRNewswire) - ProteanTecs' Deep Data verbessert das Vayyar 4D

Imaging Radar-on-Chip mit kontinuierlicher Überwachung der Zuverlässigkeit und

Leistung



proteanTecs, ein weltweit führender Anbieter von Deep Data für die Gesundheits-

und Leistungsüberwachung von Elektronik, gab heute bekannt, dass Vayyar Imaging

die vollständige Lebenszyklusanalyse des Unternehmens in seinem System-on-Chip

für das 4D-Bildradarin der Automobilindustrie einsetzen wird. Mit der

Integration der proteanTecs Technologie stattet Vayyar seinen multifunktionalen

Chip mit einem entscheidendenVorteil für Automobil-OEMs aus, nämlich der

Überwachung der Zuverlässigkeit und Leistung im Betrieb.





Mit Hilfe von proprietären Chip-Telemetriedaten und maschinellem Lernen bietetproteanTecs fortschrittliche Analysen, um eine durchgängige SoC- undSteuergerätetransparenz zu gewährleisten. Die Cloud- und Edge-Lösungen desUnternehmens führen im gesamten Ökosystem des Automobils eine gemeinsameDatensprache ein, die eine vorausschauende und prädiktive Wartung ermöglicht unddie Fahrzeugsicherheit weiter verbessert."Die prädiktive In-Chip-Überwachung ist entscheidend, um die höchstenSicherheitsstandards im Automobilbereich zu unterstützen", sagte Ian Podkamien,Vizepräsident und Leiter des Bereichs Fahrzeugtechnik bei Vayyar Imaging."proteanTecs erweitert unsere Technologie um eine noch nie dageweseneTransparenz, die es unserem Team ermöglicht, während des gesamtenProduktionsprozesses zu profitieren und unseren Kunden eine Vor-Ort-Überwachungzu bieten.""Wir begrüßen Vayyar in unserer wachsenden Kundenliste", sagte Keith Morton, CRObei proteanTecs. "Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, die Automobilindustriemit hochauflösender Überwachung im Fahrzeuginnenraum, ADAS und ARAS zuverändern. Durch die Hinzunahme von proteanTecs gibt Vayyar seinerRadarplattform die Fähigkeit, über ihren eigenen Zustand zu berichten und eineunerschütterliche Zuverlässigkeit im großen Maßstab zu unterstützen."Informationen zu Vayyar ImagingVayyar, der Marktführer im Bereich der 4D-Bildgebungstechnologie aufRadarchip-Basis, bietet die weltweit fortschrittlichsteRadar-on-Chip-Plattformen, um die wichtigsten Daten des Lebens zu erfassen, ohnedass die Privatsphäre verletzt wird. Die Lösungen des Unternehmens findenEinsatz in der Altenpflege, der Automobilindustrie, in der Sicherheit und inSmart-Home-Anwendungen sowie in der Robotik und in vielen anderen Bereichen.Vayyars Mission ist es, die nächste Generation der Sensortechnologie zuentwickeln, eine Miniaturtechnik, die aufgrund ihrer Erschwinglichkeit undVielseitigkeit das Leben jedes Einzelnen beeinflusst und die Welt sicherermacht. Besuchen Sie https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=2647950-1&h=3581400659&u=http%3A%2F%2Fwww.vayyar.com%2F&a=vayyar.com um mehr zu erfahren.Informationen zu proteanTecsproteanTecs ist ein führender Anbieter von Deep Data-Überwachungslösungen fürfortschrittliche Elektronik in den Bereichen Rechenzentrum, Automotive,Kommunikation und Mobile. Auf der Grundlage von Universal Chip Telemetry(TM)(UCT) bietet das Unternehmen eine Überwachung des Systemzustands und derLeistung, von der Produktion bis zum Einsatz. Durch die Anwendung vonmaschinellem Lernen auf neuartige Daten, die von UCT-Agenten auf dem Chiperzeugt werden, liefert die Analyseplattform des Unternehmens prädiktiveErkenntnisse und Transparenz, was zu einem neuen Niveau an Qualität,Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit führt. Das 2017 gegründete Unternehmen hatseinen Hauptsitz in Israel und Niederlassungen in New Jersey, Kalifornien,Indien und Taiwan. Weitere Informationen finden Sie unter: www.proteanTecs.com(http://www.proteantecs.com/) .Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1847558/proteanTecs_Vayyar.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/844547/proteanTecs_Logo.jpgKontakt:Tamar NaishlosPresse- und Öffentlichkeitsarbeitmailto:tamarn@proteanTecs.comPressekontakt:+972-544-626224Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/154022/5259154OTS: proteanTecs