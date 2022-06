InfiRay® debütiert auf der MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2022

Yantai, China (ots/PRNewswire) - IRay Technology Co., Ltd. (im Folgenden als "

InfiRay (https://www.infiray.com/) ®" bezeichnet), eine führende Marke in der

Wärmebildbranche, hat auf der MCE MOSTRA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2022 in Mailand

einen spektakulären Auftritt absolviert. InfiRay (https://www.infiray.com/) ®

präsentierte seine innovativen Technologien und Vorzeige-Wärmebildprodukte an

Stand F53 auf der Fieramilano im italienischen Rho.



Auf der MCE stellte InfiRay (https://www.infiray.com/) ® die für die HLK-Branche

geeigneten Wärmebildprodukte vor, darunter tragbare und Online-Wärmebildkameras

zur Luftdichtheitserkennung von Gebäuden, HLK-Betriebsüberwachung,

Sicherheitsüberwachung elektrischer Geräte, Inspektion von Rohrnetzen/Rohrlecks

und Fehlererkennung an Ventilen in Heizzentralen.