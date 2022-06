Die nationale Bergbaubehörde in Kolumbien hat dem kanadischen Kupferexplorer Max Resource Corp. (TSXV: MAX; FRA: M1D2) elf weitere Bergbaukonzessionen für die 20 Kilometer lange Zone Uru zugesprochen. Uru liegt am südlichen Ende des 90 Kilometer langen Kupfer-Silber-Gürtels Cesar North im Nordosten von Kolumbiens. Die Konzessionen bei Uru wachsen durch die zusätzlichen Konzessionen auf mehr als 99 km². Verteilt auf das gesamte Cesar Sedimentbecken erstrecken sich die Konzessionen von Max inzwischen auf insgesamt über 212 km². Jede Konzession hat eine anfängliche Laufzeit von 30 Jahren und kann um weitere 30 Jahre verlängert werden, so dass sich die Gesamtdauer auf 60 Jahre beläuft.

Brett Matich, CEO von Max kommentierte: „Die 212 km² an Bergbaukonzessionsverträgen befinden sich zu 100 % in unserem Besitz und bieten eine sichere Grundlage für die Entwicklung des Cesar-Projekts von Max in den kommenden Jahren. Durch die neuen Konzessionen ergeben sich zusätzliche Ziele für das erste Bohrprogramm von Max bei Uru.“