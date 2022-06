RBC stuft Volvo B auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo B nach dem Kapitalmarkttag von 224 auf 226 schwedischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Nutzfahrzeughersteller könnte sein Geschäft im Bereich E-Commerce in den kommenden fünf Jahren etwa verdoppeln, schrieb Analyst Tom Narayan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet zudem damit, dass Volvo durch Dienstleistungen wie Batterie-Leasing weniger konjunkturabhängig werden dürfte. Das Kursziel steige infolge höherer Schätzungen mit Blick auf den zuletzt unerwartet guten Absatz und die Preisentwicklung./jcf/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 18:40 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.06.2022 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.