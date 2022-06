An den Märkten dreht sich alles um die Inflation - und verstärkt nun auch um das Thema Öl, besonders in den USA. Denn dort nimmt die Kritik an US-Präsident Biden deutlich zu, der am Anfang seiner Präsidentschaft stark gegen die Energiewirtschaft des Landes vorgegangen war, nun aber sogar die Saudis um mehr Öl-Produktion bitten muß. Öl ist auch ein Treiber der Inflation - die Märkte ragieren inzwischen auf jedes Konjunktur-Zahl mit Blick auf die Frage: was bedeutet das für die Inflation und die Reaktion der Fed darauf? Ab welchem Niveau der Teuerung würde die Fed dann die Zinsen sogar wieder senken? Bis zum Beginn der US-Berichtssaison (Mitte Juli) könnten die US-Aktienmärkte aufgrund verschiedener Faktoren Rückenwind haben..

Hinweise aus Video:

1. Aktienmärkte und Fed: Haben wir bereits Peak Inflation?

2. Preise für Rohstoffe im freien Fall – Rezessionsängste sorgen für Einbruch

Das Video "Inflation - und die Sache mit dem Öl!" sehen Sie hier..