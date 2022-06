Die Puma-Aktie (ISIN: DE0006969603) entwickelte sich in den vergangenen Monaten sehr schwach. Verzeichnete die Aktie noch am 19.11.21 bei 115,40 Euro ein 12-Monatshoch, so war sie am 25.5.22 zeitweise um 50 Prozent billiger bei 57,94 Euro zu bekommen. Danach konnte sich die Aktie wieder auf bis zu 72 Euro erholen, um danach wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 65,16 Euro nachzugeben. Die unter den Erwartungen liegende Zahlen von Nike belasteten im frühen Handel des 28.6.22 auch die Adidas- und die Puma-Aktie.

In Erwartung starker Zahlen für das zweite Quartal bekräftigten die Experten von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers mit einem Kursziel von 100 Euro ihre Kaufempfehlung für die Puma-Aktie. Handelt es sich beim heutigen Kursrückgang nur um eine vorübergehende Schwäche und die Aktie kann in den nächsten Wochen wieder auf ihr Niveau vom Monatsanfang bei 72 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten lohnen.