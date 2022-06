Migration 2021 329 000 Personen mehr zu- als abgewandert / Nettozuwanderung nach Rückgang 2020 wieder angestiegen

WIESBADEN (ots) - Im zweiten Corona-Jahr 2021 sind rund 329 000 Personen mehr

nach Deutschland zugezogen als aus Deutschland fortgezogen. Im Vergleich zum

Vorjahr, in dem es rund 220 000 mehr Zu- als Fortzüge gab, fiel der

Wanderungsüberschuss 2021 damit deutlich höher aus. Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg die Nettozuwanderung über die Grenzen

Deutschlands 2021 damit nach dem Rückgang im Vorjahr wieder an und näherte sich

dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie an (2019: 327 000).



Im Jahr 2021 gab es rund 1 323 000 Zuzüge und 994 000 Fortzüge über die Grenzen

Deutschlands. Im Vorjahr wurden noch rund 1 187 000 Zuzüge und 966 000 Fortzüge

registriert. Damit waren im Jahr 2021 rund 12 % mehr Personen zu- und 3 % mehr

fortgezogen als 2020. Im Vergleich zu 2019 lagen die Wanderungen 2021 unterhalb

des Niveaus von vor der Corona-Pandemie: So war die Zahl der Zuzüge 2021 um 15 %

und die Zahl der Fortzüge um 19 % geringer als 2019.