WIESBADEN (ots) - Im Jahr 2020 erwirtschafteten die Betriebe des Produzierenden

Gewerbes und des Dienstleistungssektors in Deutschland 78,9 Milliarden Euro

Umsatz mit Waren, Bau- und Dienstleistungen für den Umweltschutz. Das entspricht

einem Anstieg von 7,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) weiter mitteilt, lag die Zahl der Beschäftigten, die im Jahr 2020

Güter und Leistungen für den Umweltschutz herstellten, bei rund 311 000

(gemessen in Vollzeitäquivalenten). Die Zahl der sogenannten "Green Jobs" stieg

damit gegenüber dem Vorjahr um 2,0 % beziehungsweise um rund 6 000 Beschäftigte.



Höchste Umsätze im Bereich Klimaschutz





Mit Gütern und Leistungen für den Klimaschutz wurden mit 47,2 Milliarden Eurodie höchsten Umsätze erzielt. Zu den wichtigsten Säulen des Klimaschutzeszählten Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Einsparung vonEnergie (25,9 Milliarden Euro) sowie Maßnahmen zur Nutzung erneuerbarer Energien(19,8 Milliarden Euro). Neben dem Klimaschutz waren die Luftreinhaltung miteinem Umsatz in Höhe von 11,7 Milliarden Euro und die Abwasserwirtschaft mit 9,2Milliarden Euro Umsatz weitere wirtschaftlich bedeutende Umweltbereiche im Jahr2020.Verarbeitendes Gewerbe erwirtschaftete drei Viertel der umweltbezogenen UmsätzeDer Großteil der umweltbezogenen Umsätze wurde mit 58,2 Milliarden Euro (73,7 %)von Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes erwirtschaftet. Zu den wichtigstenWirtschaftsabteilungen gehörte dabei der Maschinenbau mit 19,2 Milliarden Euro.35,8 % (6,9 Milliarden Euro) der Umsätze entfielen hierbei auf energieeffizienteAntriebs- und Steuerungstechnik (ausgenommen Elektromobilität), 19,6 % (3,8Milliarden Euro) auf Güter und Leistungen der Onshore-Windkraft. Ebenfalls großeBedeutung für die Umweltschutzwirtschaft hatte die WirtschaftsabteilungHerstellung von Kraftwagen und Kraftwagenteilen mit 7,4 Milliarden Euro, hierinsbesondere Güter und Leistungen zur Schalldämmung an Straßenfahrzeugen (2,2Milliarden Euro beziehungsweise 29,8 %). Mit Antriebs- und Steuerungstechnik fürElektromobilität und dazugehörigen Ladestationen wurden 878 Millionen EuroUmsatz (11,9 %) erwirtschaftet.Zwei Drittel der "Green Jobs" im Verarbeitenden GewerbeDie Aufschlüsselung der Beschäftigung nach Wirtschaftsbereichen zeigt, dass auchder Großteil der Beschäftigten für den Umweltschutz (204 000 beziehungsweise65,6 %) im Verarbeitenden Gewerbe tätig waren. Im Baugewerbe arbeiteten gut 59000 (19,0 %) und im Dienstleistungssektor rund 47 000 (13,3 %) Beschäftigte fürden Umweltschutz.Methodische Hinweise:Die dargestellten Ergebnisse basieren auf der Statistik der Güter und Leistungenfür den Umweltschutz, Berichtsjahr 2020, bei der 8 449 Betriebe desProduzierenden Gewerbes sowie des Dienstleistungssektors in Deutschland Angabenzu umweltbezogenen Umsätzen und Beschäftigten machten.Detaillierte Informationen bietet das Internetangebot des StatistischenBundesamtes auf der Themenseite "Umweltökonomie" sowie die Fachserie 19, Reihe3.3 "Umsatz und Beschäftigte für den Umweltschutz 2020".Weitere Informationen und lange Zeitreihen zu Umsätzen mit Umweltschutzgüternund -leistungen in Deutschland können über die Tabelle 32531-0003 in derDatenbank GENESIS-Online abgerufen werden. Daten zu der Zahl der Einheiten undUmweltschutzbeschäftigten finden sich in Tabelle 32531-0001.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.Pressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/5259180OTS: Statistisches Bundesamt