16 Millionen Haushalte besaßen 2021 ein Navigationsgerät

WIESBADEN (ots) - Trotz diverser Navigations-Apps werden viele für die Fahrt inden Sommerurlaub auch weiterhin ein Navigationsgerät nutzen. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, verfügten rund 16 Millionen privateHaushalte in Deutschland Anfang 2021 über ein solches Gerät. Das waren 41 %aller Haushalte und damit rund 10 Prozentpunkte weniger als fünf Jahre zuvor.Seit 2016 ist der Anteil an Haushalten mit Navigationsgeräten sukzessiverückläufig.Haushalte von Alleinlebenden und Alleinerziehenden waren Anfang 2021 mit 28 %bzw. 29 % vergleichsweise selten mit Navigationsgeräten ausgestattet. Dagegenbesaß fast jeder zweite Paarhaushalt mit Kindern (46 %) ein solches Gerät. Amhäufigsten waren Paarhaushalte ohne Kind sowie die sonstigen Haushalte, zu denenunter anderem Haushalte mit Kindern über 18 Jahren, Mehrgenerationenhaushalteund Wohngemeinschaften zählen, mit "Navis" ausgestattet. Hier gab es jeweils in55 % der Haushalte ein solches Leitgerät.Methodische Hinweise:Die Ergebnisse stammen aus den Laufenden Wirtschaftsrechnungen (LWR). Haushaltemit einem regelmäßigen monatlichen Nettoeinkommen von 18 000 Euro und mehrbleiben in den LWR unberücksichtigt, da diese nicht beziehungsweise in zugeringer Zahl an der Erhebung teilnehmen. In die LWR werden nach dengesetzlichen Vorgaben Haushalte von Selbstständigen (Gewerbetreibende undselbstständige Landwirte und Landwirtinnen sowie freiberuflich Tätige) nichteinbezogen.Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen undVerlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.