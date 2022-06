Laden statt tanken - das E-Mobility Angebot von VERBUND

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien, Essen (ots) - E-world energy & water 2022Mit Full-Service-Paketen für Elektromobilitätsinfrastruktur bietet VERBUNDUnternehmen jetzt die perfekte Lösung für den Einstieg in die E-Mobilität. Damitunterstützt VERBUND Organisationen auf dem Weg in die emissionsfreie Mobilitätund leistet einen wesentlichen Beitrag zur Energiewende.Der Anteil der Elektroautos am Pkw-Bestand stieg in den vergangenen Jahrenkontinuierlich und liegt in Deutschland aktuell bei rund 2,6 Prozent vomGesamtfahrzeugbestand, in Österreich bei 1,7 Prozent. Bei den Neuzulassungenbeträgt der Anteil der E-Autos in Deutschland 13,6 Prozent (BEV) beziehungsweise12,4 (PHEV) in Österreich liegt der Anteil der E-Pkws (BEV) bei 13,1 Prozentaller Neuzulassungen. Mit dem Interesse an Elektroautos steigt auch der Bedarfan Lademöglichkeiten. Für Unternehmen, die ihren Fuhrpark elektrifizieren, ihrenMitarbeiter:innen und Kund:innen am Firmengelände Lademöglichkeiten bieten undihre CO2-Bilanz verbessern wollen, bietet VERBUND mit Business-Charging"rundum-sorglos" Ladeinfrastruktur-Lösungen. Diese umfassen dieLadeinfrastruktur mit intelligentem Lademanagement, europaweites Roaming undReporting, Abrechnungsservice und Stationsmanagement mit 24-Stunden-Hotline,Betrieb und Monitoring. Unternehmen haben dadurch weder ein technisches nochfinanzielles Risiko und erhalten eine maßgeschneiderte Gesamtlösung. Diekomfortable Plug-and-Play-Lösung macht den Umstieg auf emissionsfreie Mobilitätdenkbar einfach und eröffnet Unternehmen neue Perspektiven für emissionsfreieMobilität und sauberes Image."Mit nahezu 100 Prozent Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien treibt VERBUNDseit Jahren das Thema Elektromobilität voran. Mit unseren Aktivitäten inRichtung Dekarbonisierung des Energiesystems adressieren wir Sektorkopplung vonEnergie und Transport, stärken den Wirtschaftsstandort und leisten einenwesentlichen Beitrag zum Erreichen der Klimaziele", betont VERBUNDVorstandsvorsitzender Michael Strugl. "Elektromobilität ist der Schlüssel zurnachhaltigen Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen imIndividualverkehr. Als Vorreiter beim Thema Grünstrom machen wirElektromobilität so sauber wie möglich. Mit dem Full-Service Angebot bieten wirzusätzlich zur CO2-neutralen Energie jetzt auch die Infrastruktur."Damit rundet VERBUND das Angebot ab und positioniert sich als Komplettanbieterfür alle Themen rund um Energie und Nachhaltigkeit. Neben Strom, Gas,Photovoltaik und Speichern profitieren Kund:innen jetzt auch von derVERBUND-Expertise bei E-Mobilität und nutzen alle Vorteile nachhaltiger