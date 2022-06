Bertelsmann India Investments plant Investitionen von mehr als 500 Mio. US-Dollar Gütersloh (ots) - Bertelsmann setzt seine konzernweite Boost-25-Strategie konsequent um: Im Rahmen des Programms wird der Fonds Bertelsmann India Investments (BII) Neu- und Folgeinvestitionen in Höhe von 470 Mio. Euro (rund 500 Mio. US-Dollar) vornehmen. Insgesamt plant das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen im Zuge des Boost-Programms bis 2025 Investitionen in Höhe von 5 bis 7 Mrd. Euro, um den Konzern auf ein noch höheres Umsatz- und Ergebnisniveau zu bringen.

Seit dem Start im Jahr 2013 hat BII erfolgreich in mehr als 17 Unternehmen investiert, von denen einige bereits als "Unicorns" bewertet werden. Zu den aktuellen Investitionen gehören Eruditus, Licious, Shiprocket, Pepperfry, AgroStar, Lendingkart und andere. In einem Jahrzehnt dynamischer Entwicklungen hat BII bis heute insgesamt rund 285 Mio. US-Dollar in Start-ups investiert.

Shobhna Mohn, CSO von Bertelsmann Investments, erläutert: "Unser BII-Team hat seit seiner Gründung einen unglaublich guten Job gemacht. Unser aktuelles Portfolio in Indien sieht hervorragend aus, was durch dynamische operative Entwicklungen, sehr gute Bewertungen und namhafte Co-Investoren in unseren Investments belegt wird. Vor dem Hintergrund des Potenzials des VC-Marktes in Indien ermöglichen wir es Pankaj Makkar und seinem erfolgreichen BII-Team nun, ihren Investitionsspielraum sowohl in Bezug auf Branchen als auch auf das Investitionsvolumen zu erweitern."



Für die Jahre 2022 und 2023 plant BII, seine Präsenz auf die Bereichen Health-Tech, Enterprise-Tech, Future of Work, Fintech, Agritech und weiteren Sektoren zu fokussieren. Der Fonds wird auch ein Auge auf disruptive Technologien wie Web3 und Deeptech haben und plant die Eröffnung weiterer Büros in Indien.



Pankaj Makkar, Geschäftsführer von BII, fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Investitionen in Indien im Rahmen des neuen Bertelsmann Boost-Programms mehr als verdoppeln können. Auf der Basis unserer aufgestockten Mittel in Höhe von 500 Mio. US-Dollar werden wir bis 2025 jährlich sechs bis acht neue Investitionen tätigen. Unser Ziel ist es, frühzeitig mit Gründer:innen in Kontakt zu sein. Heute ist die Mid-Stage-Finanzierung in die Early-Growth-Phase übergegangen, in der zahlreiche disruptive Startups neue Ökosysteme schaffen. Mit unserer zehnjährigen Erfahrung haben wir festgestellt, dass Gründer und Unternehmen bereits in einem frühen Stadium ihre Marktreife unter Beweis stellen. Die Branche befindet sich zweifellos im Umbruch, und wir sind bereit, uns darauf einzulassen."



BII ist Teil des Unternehmensbereichs Bertelsmann Investments (BI). Bertelsmann ist mit weiteren strategischen Geschäften in Indien präsent, darunter Penguin Random House, Fremantle India und Majorel.



Über Bertelsmann



Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören das Entertainmentunternehmen RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fondsnetzwerk Bertelsmann Investments. Mit 145.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 18,7 Mrd. Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern. Bertelsmann verfolgt das Ziel der Klimaneutralität bis 2030.



Über Bertelsmann Investments



Bertelsmann Investments (BI) bündelt die Wachstumsinitiativen von Bertelsmann Next und die Venture-Capital-Geschäfte: Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI). Der globale Venture-Capital-Arm von Bertelsmann Investments umfasst derzeit 300 aktive Beteiligungen. Bertelsmann Next ist investiert in den Bereichen Digital Health, Employability und AppEconomy.

Pressekontakt:



Bertelsmann SE & Co. KGaA

Jan Hölkemann

Pressesprecher / Communications Content Team

Tel.: +49 5241 80-89923

mailto:jan.hoelkemann@bertelsmann.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7842/5259396 OTS: Bertelsmann SE & Co. KGaA