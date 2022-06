Oy-Mittelberg (ots) - Plastikverpackungen für Shampoos, Cremes oder Bodylotions

sind wertvolle Rohstoffe. Einmal benutzt, landen sie trotzdem bestenfalls im

Gelben Sack und werden kaum zu gleichwertigen Verpackungen recycelt. Das

belastet die Umwelt und ist wenig nachhaltig. Um das zu ändern, kooperiert der

Aromatherapie- sowie Bio- & Naturkosmetikpionier PRIMAVERA im Rahmen eines

Pilotprojekts mit dem Berliner Startup Circleback. Das Unternehmen bietet ein

Pfandsystem für "Badezimmerplastik" nach dem Vorbild des staatlichen Systems für

Getränkeflaschen an.



"Wir sind davon überzeugt, dass wir von den Kreisläufen der Natur lernen und sie

sinnvoll adaptieren müssen, um eine lebenswerte Welt für Mensch und Natur zu

erhalten", so PRIMAVERA-Nachhaltigkeitsmanagerin Andrea Dahm. "Als Bio-Pionier

unterstützen wir gerne Recyclingideen wie die von Circleback, die ganz neue Wege

gehen, um wertvolle Materialien im Kreislauf der Wirtschaft zu halten.

Langfristig ist es unser Ziel, alle unsere Verpackungen kreislauffähig machen."





Das Kooperationsprojekt befindet sich derzeit in einer Pilotphase. Sie dientdazu, unter anderem herauszufinden, wie das System von den Verbraucher*innenangenommen wird, wie gut die Logistik der Wertstoffe funktioniert und wievielhochwertiges Rezyklat tatsächlich gewonnen werden kann ("proof of concept").Der Bedarf an hochwertigen Rezyklaten, also recyceltem Plastik, übersteigt seitJahren das Angebot. Bislang wird nur ein kleiner Teil des über den Gelben Sackgesammelten Kunststoffs zu neuen, gleichwertigen Verpackungen recycelt. DerGrund: Die Säcke enthalten zu viel verunreinigtes Plastik, außerdem lassen sichdie unterschiedlichen Kunststoffe in den Sortieranlagen schlecht trennen. DerGroßteil des gesammelten Kunststoffs wird daher als Müll verbrannt und nichtrecycelt.Duschgel- und Cremetuben bekommen ein neues LebenDas System von Circleback orientiert sich am staatlichen Pfandsystem fürGetränkeflaschen, das seit Jahren eine Recyclingquote von mehr als 90 Prozentsicherstellt. Circleback hat sein Geschäftskonzept speziell auf die Kosmetik-und Körperpflegebranche ausgerichtet. Ziel ist es, teilnehmenden Partnermarkenwie PRIMAVERA Rezyklat aus ihrem "eigenen" Kunststoff zur Wiederverwendungzurückzugeben. Für das Einsammeln und das Recycling zahlen die Unternehmen eineGebühr an Circleback.Der erste Automat soll in Kürze in einem Supermarkt am Berliner Alexanderplatzin Betrieb genommen werden. Mittelfristig plant Circleback den Aufbau einesbundesweit flächendeckenden Pfandsystems für Plastikverpackungen aus demBadezimmer.Das Pfandsystem fürs Kosmetikplastik: So geht´s