- Remax Germany und immowelt bauen ihre Zusammenarbeit langfristig aus

- Mehr Sichtbarkeit: immowelt unterstützt beim Ausbau der Markenbekanntheit der

Remax-Büros vor Ort

- Remax setzt auf die Profi-Card bei der Gewinnung von Verkaufsmandaten

- Exklusives Event in Berlin: Live-Talk mit der Geschäftsführung von Remax

Germany und Experten von immowelt



Remax Germany und immowelt bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Neben der

Immobilienvermarkung setzt das Maklerunternehmen nun auch im Bereich

Eigenvermarktung auf die Expertise von immowelt. Durch passgenaue immowelt

Produkte wird die Sichtbarkeit der einzelnen Remax-Büros in den lokalen Märkten

weiter erhöht. Mit den immowelt Services können Remax-Makler ihre Marke und ihre

Leistung noch stärker in das Blickfeld von verkaufswilligen

Immobilieneigentümern rücken und so zusätzliche Verkaufsmandate gewinnen.





"Wir freuen uns, dass wir bei der Vermarktung unserer Dienstleistung nebenunseren eigenen digitalen Tools künftig zusätzlich durch Technologieprodukte vonimmowelt unterstützt werden", sagt Kurt Friedl, CEO und Gesellschafter von RemaxGermany.Laura Wilhelms, Vice President Sales bei immowelt, sieht die Kooperation alswichtigen Baustein für die Zukunft: "Remax Germany zählt zu den größtenImmobilienmaklern Deutschlands. Dass eine solche Marktgröße noch stärker aufimmowelt setzt, ist eine tolle Bestätigung für die Qualität unserer Produkte.immowelt steht schon immer eng an der Seite der Immobilienprofis. Unsere neuenProdukte sind daher stark an deren Bedürfnissen ausgerichtet. Wir wollen unserenKunden bei der großen Herausforderung der Objektakquise bestmöglich unter dieArme greifen."Remax nutzt an allen Standorten die Profi-CardEines der immowelt Produkte für eine bessere Sichtbarkeit beiImmobilieneigentümern ist die Profi-Card. Mit der digitalen Visitenkarte zeigenMakler verkaufswilligen Eigentümern, dass sie der lokale Experte für denImmobilienverkauf sind. Und zwar genau dort, wo Eigentümer auf immoweltunterwegs sind: auf der Price Map und bei der Immobilienbewertung. Remax setztdaher in allen regionalen Büros künftig auf die Profi-Card und rückt dadurch dieeigene Marke und Leistung ins Blickfeld von verkaufswilligen Eigentümern. Durchdie Profi-Card können die Remax Makler wertvolle Verkaufsmandate gewinnen.Weitere Informationen zur Profi-Card finden Sie hier:http://aktion.immowelt.de/profi-card/Exklusives Event in BerlinMitte Juni veranstaltete immowelt anlässlich der Kooperation ein exklusivesDigital-Event für Remax in Berlin. Bei der Veranstaltung sprachen CountryManaging Director Felix Kusch und Vice President Sales Laura Wilhelms vonimmowelt mit CEO und Gesellschafter Kurt Friedl sowie COO Samina Julevic vonRemax Germany über die Zusammenarbeit zwischen immowelt und demImmobilienmaklernetzwerk sowie über die Themen Sichtbarkeit, Akquise und dasgroße Potenzial, welches internationale Netzwerke bieten. Alle Remax-Maklerkonnten sich für das Event digital zuschalten und erhielten im Anschluss inBeratungsgesprächen mit den immowelt Experten individuelle Angebote vonimmowelt.Diese und andere Pressemitteilungen von immowelt.de finden Sie in unseremPressebereich unter presse.immowelt.de(https://www.immowelt-group.com/presse/pressemitteilungenkontakt/immowelt-gmbh/)Über immowelt:immowelt ist Teil der AVIV Group, eines der größten digitalenImmobilien-Tech-Unternehmen der Welt.Die immowelt Mission ist es, künftig alle Schritte der Immobilientransaktion zudigitalisieren, um diese für alle Beteiligten so unkompliziert und einfach wiemöglich zu gestalten. Die Basis hierfür bieten die reichweitenstarken immoweltPortale, die zu den führenden Immobilienplattformen in Deutschland undÖsterreich gehören und schon heute Eigentümer, Immobilienprofis und Suchendeerfolgreich zusammenbringen. immowelt unterstützt mit datengestützten Servicesdie unkomplizierte Suche nach einer Mietwohnung, die effektive Vermarktung einerImmobilie und maßgeschneiderte Finanzierungen der eigenen vier Wände. Dankjahrzehntelanger Erfahrung und breitem Immobilien-Know-how kreiert immowelt sodas perfekte Erfolgserlebnis für Mieter und Vermieter, Immobilienprofis,Immobilieneigentümer und Käufer.Neben immowelt gehören weitere führende Immobilien-Onlinemarktplätze inFrankreich, Belgien und Israel zur AVIV Group, die Teil der Axel Springer SEist.Pressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808mailto:presse@immowelt.dehttp://www.twitter.com/immowelthttp://www.facebook.com/immoweltWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/24964/5259226OTS: immowelt