Wende im Abgasskandal durch EuGH / BGH verschiebt Diesel-Verhandlung zum VW-Motor EA288

Lahr (ots) - In der juristischen Aufarbeitung des Diesel-Abgasskandal steht die

große Wende bevor. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine für den 30. Juni 2022

terminierte Verhandlung zum VW-Dieselmotor EA288 abgesagt und will eine

Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) abwarten. Hintergrund: Der

EuGH-Generalanwalt Athanasios Rantos hatte am 2. Juni 2022 in einem

Diesel-Verfahren klar gemacht, dass Verbraucher Anspruch auf Schadensersatz

haben, wenn in ihren Fahrzeugen unzulässige Abschalteinrichtungen die

Abgasreinigung manipulieren. Der Anspruch gilt auch dann, wenn Vorsatz und

Sittenwidrigkeit des Herstellers nicht nachzuweisen sind (Az. C 100/21). Damit

widerspricht der Generalanwalt mit seinen Anträgen der bisherigen Rechtsprechung

des BGH, berichtete https://www.test.de/Abgasskandal-4918330-5092247/ . In der

Regel folgt der EuGH dem Votum des Generalanwalts. Mit einer Entscheidung wird

in drei bis sechs Monaten gerechnet. Auch zahlreiche Gerichte der unteren

Instanzen setzen Diesel-Verfahren aus, um auf den EuGH zu warten.



Bundesgerichtshof müsste Rechtsprechung im Abgasskandal ändern