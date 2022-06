DIE AKQUISITION VON PHARMA IT WIRD PLG IN DIE LAGE VERSETZEN, SEIN STANDBEIN IN NORDEUROPA ZU STÄRKEN UND NEUE DIENSTLEISTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DIGITALISIERUNG DER LEBENSWISSENSCHAFTEN ANZUBIETEN

Paris (ots/PRNewswire) - Nach der kürzlichen Übernahme von Quoretex im Mai 2022

erweitert die ProductLife Group (PLG), ein weltweit führender Anbieter von

regulatorischen und Compliance-Dienstleistungen für die Life-Science-Branche,

ihr Dienstleistungsangebot durch die Übernahme von Pharma IT.



Die ProductLife Group (PLG), ein globaler Anbieter von spezialisierten

Dienstleistungen für die Pharma-, Medtech- und Biotech-Industrie, hat vor kurzem

Pharma IT übernommen, ein Life-Sciences-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in

Kopenhagen, Dänemark.





Pharma IT wurde 2016 gegründet und ist ein führender Anbieter von Technologie-und Compliance-Lösungen für die Life Sciences-Branche. Das Unternehmen bestehtaus 140 qualifizierten Beratern und ist auf die Bereiche Qualität undCompliance, Managementberatung, Arzneimittelentwicklung undInformationstechnologie spezialisiert. Durch die Aufnahme von Pharma IT wird dasbestehende Angebot von PLG im Bereich Qualitätsmanagement und Compliance durchdie Expertise im Bereich der Implementierung von IT-Systemen, Validierung undCompliance verstärkt.Dank seiner einzigartigen Fähigkeit, sowohl etablierten als auch aufstrebendenKunden maßgeschneiderte Lösungen sowie neue innovative Cloud-Ressourcen zubieten, ist Pharma IT in den letzten 4 Jahren durchschnittlich um mehr als 45 %pro Jahr gewachsen und hat sich auf dem nordischen Markt für Biowissenschaftenweiter etabliert.Nach dieser Übernahme wird PLG mehr als 800 Mitarbeiter in 40 verschiedenenLändern beschäftigen. Diese neue Allianz ebnet den Weg für eine weitereBeschleunigung der Wachstumsambitionen der beiden Unternehmen, da die Kunden voneinem tieferen Pool an Beratungsexpertise und einer größeren Reichweiteprofitieren können, während Pharma IT seine Lösungen international ausweitenkann."Pharma IT ist ein anerkannter Dienstleister mit einem ausgezeichneten Ruf imBereich der Pharmatechnologie", erklärt Xavier Duburcq, CEO von PLG. "Wir sindbegeistert, ein Unternehmen mit einem erfahrenen Management und synergetischenDienstleistungen in der stark regulierten Branche, die wir bedienen, an Bord zuhaben."Jakob Juul Rasmussen, Geschäftsführer und Mitbegründer von Pharma IT, sagte: "Eswar für mich offensichtlich, dass beide Unternehmen den Fokus auf Qualität sowiedas starke Engagement für unsere Mitarbeiter und Kunden teilen. Diesesgemeinsame Engagement für die Bereitstellung seriöser Lösungen mitaußergewöhnlichen Ergebnissen wird nicht nur unsere Partnerschaft begünstigen,sondern auch unsere Kunden mit bemerkenswerter regulatorischer und