Stopp russischer Gaslieferungen kostet 12,7 Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung / Brossardt "Wertschöpfungsverlust von 193 Milliarden Euro, bis zu 5,6 Millionen Jobs betroffen"

München (ots) - Ein kurzfristiger Stopp von russischen Erdgas-Importen würde zu

Einbußen der deutschen Wirtschaftsleistung von insgesamt 12,7 Prozent führen.

Das zeigt eine Studie der vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V.

"Das abrupte Ende von russischen Gas-Importen hätte auch deutliche Auswirkungen

auf die Erwerbstätigen in Deutschland. Insgesamt wären rechnerisch etwa 5,6

Millionen Arbeitsplätze von den Folgen betroffen", so vbw Hauptgeschäftsführer

Bertram Brossardt.



Die Studie "Folgen einer Lieferunterbrechung russischen Gases für die deutsche

Industrie", die die Prognos AG für die vbw erstellt hat, zeigt negative

wirtschaftliche Effekte ausgehend von einem Lieferausfall ab Juli 2022 auf.

Anders als in früheren Studien zu den wirtschaftlichen Auswirkungen eines

Erdgas-Embargos werden einzelne Produktionsprozesse in technischer Hinsicht

untersucht und deren Bedeutung für beteiligte sowie vor- und nachgelagerte

Branchen in den Blick genommen.