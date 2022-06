Der DAX kann nach der Korrektur der Hochs gestern auch heute wieder schwungvoll in den Tag starten. Die Vortageshochs sind nah, im Top notiert er am Morgen bei 13.360 Punkten – und damit nur 20 Punkte unter dem Montagshoch. Daniel Saurenz kommentiert das Marktgeschehen und hat hierbei die Volatilität im Blick. Sie ist auf einem fast neutralen Niveau, ähnlich wie beim DAX. Wann fällt hier der Vorhang, um zum Impuls der US-Börsen aufzuschließen? Hier geht’s zum Video

DAX startet stark in den Dienstag, mit Aktienanalyse Fraport, Siemens & Südzucker

