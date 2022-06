DAX tastet sich weiter nach vorn

Meist bildet der Aktienmarkt einen Boden, wenn die vermeintlich schlechtesten Nachrichten auf dem Tisch liegen. Da die treibenden Faktoren Inflation und Lieferkettenprobleme allerdings so gravierend sind und es so aussieht, als seien sie zeitnah nicht in den Griff zu bekommen, scheint ein sicherer Boden noch weit entfernt.

Positive Nachrichten gibt es inmitten des wirtschaftlichen Chaos immer wieder aus dem Bankensektor. Mit steigenden Zinsen und einer damit einhergehenden Rückkehr des profitablen Kreditgeschäfts sind die Aussichten auf ein Gewinnwachstum in den kommenden Monaten sehr viel höher als in anderen Bereichen der Wirtschaft. In den USA haben die Banken nach dem erfolgreichen Bestehen des Stresstests der US-Notenbank Fed Kapitalmaßnahmen angekündigt. Morgan Stanley kauft eigene Aktien zurück und erhöht die Dividende um zehn Prozent. Letzteres haben auch Goldman Sachs und die Bank of Amerika angekündigt.

Gleichzeitig sind die Aktien der deutschen Banken in den vergangenen Tagen aufgrund der Rezessionssorgen stark unter die Räder gekommen. Langfristig allerdings könnte der Rückenwind durch die amerikanische Konkurrenz aber auch diesen Papieren die nötige Unterstützung zukommen lassen. Bankaktien sollten im aktuellen Umfeld in keinem Portfolio fehlen.

Der Sportartikelhersteller Nike musste gestern nach US-Börsenschluss einen Gewinnrückgang vermelden. Die Lockdowns in China, einem der größten Absatzmärkte und gleichzeitig dem Land, in dem ein Großteil der Produktion sitzt, belasten das Ergebnis. Aber auch in anderen Märkten ist der Umsatz rückläufig. Dies dürfte ebenfalls an den gestörten Lieferketten liegen, die es dem Unternehmen derzeit schwer machen, alle Produkte anzubieten. Die Branche hat mit den Nachwirkungen der Pandemie stärker zu kämpfen als andere und dürfte dies auch noch auf absehbare Zeit tun müssen. Bis sich das Umfeld hier wieder positiv entwickelt, ist auch viel Geduld der Aktionäre gefragt.